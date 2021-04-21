預算案｜立法會恢復二讀　張華峰批加股票印花稅　表明投棄權票

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-21 12:56

立法會今（21日）恢復二讀辯論《2021年撥款條例草案》，會上多名議員關注《財政預算案》上調股票印花稅的措施。經民聯金融服務界議員張華峰表示，業界對政府增加股票印花稅非常失望，批評此舉削弱股票市場競爭力，降低企業來港上市意欲，表明會投下棄權票。 保險界議員陳健波認為，在政府目前財政狀況下，選擇在較少影響民生的範疇上加稅，是無辦法之中的辦法。

吳永嘉：加稅開源對商界影響不可逆轉

張華峰批評政府對中小型券商認識不足，稱投票者非常重視交易成本，市場有一群「即日鮮」散戶，每日交易希望賺到數百元，幫補生活開支，加稅後每次交易需要交多幾十元，降低小投資者的投資意欲。

經民聯吳永嘉表示，政府在今次預算案破天荒提出加稅措施，包括股票印花稅由0.1%上調至0.13%、私家車首次登記稅以及牌費，分別增一成半及三成，令業界嘩然。他說，雖然政府並沒有開徵新稅項，但今次開始了加稅先例，市場難免擔心後續發展。他指，財政司司長陳茂波在目前經濟情況下，已扭盡六壬，希望開源節流，但節流在政治上難度高，若只是透過加稅開源，對商界影響巨大而不可逆轉，不利本港營商環境。

陳健波回應指，香港已先後動用3000億元應對疫情，在惡劣的經濟環境下，《預算案》仍然有糖派，有扶助中小企的措施，更提出電子消費券等，屬相當好的《預算案》。他關注全球不少地方疫情出現反彈，政府不能掉以輕心，不希望財赤持續。他又指，明白無人希望加稅，但面對目前情況，政府選擇在較少影響民生的範疇上加稅，也是無辦法之中的辦法。

實政圓桌田北辰說，他早前提出同時派發消費券和現金的大膽建議，因現金紓解民因，消費券可刺激經濟，最終政府只採用了派發消費券的建議，強調消費券要規定市民在短期內使用才有效用，他會視乎消費券執行細節，包括分多少期派發消費券，決定會否支持《預算案》。