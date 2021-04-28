工會憂建築公司逼地盤工友打疫苗　籲政府勿硬推

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-28 21:09

建築地盤職工總會今天（28日）趁國際工殤紀念日於觀塘裕民坊擺街站，宣傳工業安全、工傷保障等訊息。工會總幹事、職工盟組織幹事王宇來指，業界擔心政府和僱主日後硬性規定地盤工友在進入地盤或工作地點前，必須先接種新冠疫苗，造成職場疫苗歧視，呼籲政府、建築公司、大型發展商勿強推有關政策。

王宇來指，工會一個月前已收到地盤工友投訴，指有地盤要求工友打針方能進入地盤，幸而僱主最後並無硬性要求工友打針。王宇來又指，香港出現多宗注射疫苗後死亡個安，惟政府在未召開死因庭前，已指死亡個案與疫苗無直接關係，坦言巿民何來對接種疫苗有信心，若打針後死亡或有後遺症，巿民可能沒有任何保障。

王宇來解釋，地盤工作辛苦，工友有可能本身有隱疾，且「三高」在香港常見，因此有工友擔心打針後出現不良情況，屬非常正常。他呼籲政府、建築公司、大型發展商不要強制要求地盤工友接種疫苗，否則會造成職場疫苗歧視。

指六四燭光不會只限於維園

消息指警方將拒就六四晚會發出不反對通知書，康文署亦已告知支聯會不會租出維園作舉辦晚會之用。被問到職工盟及旗下工會屆時會否如常進入維園燃點燭光，王宇來說公道自在民心，六四燭光已在香港燃點逾三十年，相信港人有堅持繼續悼念，至於會否入維園則要再作討論，又指燃點燭光不會只限於維園。