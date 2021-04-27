六四32｜支聯會申請六四集會　蔡耀昌：堅持五大綱領

撰文： 林劍 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-27 14:48

支聯會今日（27日）就今年六四紀念活動，向警方申請不反對通知書。近日有媒體報道稱，支聯會如續以「結束一黨專政」為綱領，其會員或未能符合參選資格，甚至有人質疑該口號違反《港區國安法》。該報道又引述消息指，今年六四紀念集會可能再度被禁。 支聯會秘書蔡耀昌表示，希望警方充分關注及尊重市民遊行的權利，現時難以亦不會揣測結果。被問到會否繼續高叫「結束一黨專政」的口號，他指，支聯會堅持五大綱領，會維持一貫的原則。 支聯會副主席鄒幸彤亦表示，不會因為近日的報道而改變任何想法，強調支聯會的原則不變，但認為《國安法》紅線「飄忽」，難以判斷是否違法。

批刻意滋擾民陣：警方不可能沒有資料

社民連聯同支聯會，於早上前往中聯辦示威，聲援國內政治犯。鄒幸彤回應記者提問時表示，不知相關傳媒報道的真確性，自己亦不會事先假設政府會違反人權準則，不讓支聯會舉行集會。她指，「結束一黨專政」綱領是支聯會堅持三十多年的原則，如果是真心誠意支持民主，自不可能支持一黨專政，又反問特首林鄭月娥和建制派：「咁你哋係咪都認同現有政權係一黨專政？」她又提到，沒有任何人有足夠的權威性，指明一個口號是否違反《國安法》，因為《國安法》的紅線相當「飄忽」，已不可能用法律角度去分析，強調支聯會完全沒有任何改變態度的想法。

民陣昨日被警方要求提供未有再向申請社團註冊的原因、由2006年9月至今曾舉辦的遊行集會資料、收入來源、去年12月9日舉辦國際人權日70周年「停止酷刑，尊重人權」聯署的目的及原因等資料。鄒幸彤批評，警方此舉明顯具有政治目的，有打壓民陣之意，指民陣已申請舉辦遊行多年，警方不可能沒有資料。她估計，警方的做法一方面是刻意滋擾民陣的工作，另一方面是「搵位入」，藉故取締民陣。

鄒幸彤指，支聯會作為去年國際人權日聯署團體之一，就著香港和中國發生的人權問題發聲，是十分平常的事情，全世界都有人會就相關議題發聲，不會是任何「違法」行為。被問到支聯會是否擔心成為下個取締目標，她指這方面的擔心當然一直都在，但會做好自己的工作。

社民連和支聯會今日所聲援的，是內地詩人王藏及妻子王麗，兩人涉嫌煽動顛覆國家政權罪，案件今日在雲南楚雄州中級法院審理。團體要求中國當局釋放兩人，並交代失蹤超過3年的維權律師高智晟下落。

支聯會副主席鄒幸彤。（資料圖片/陳康智攝）

未正面回應有否「Plan B」

蔡耀昌於下午到達警察總部外，準備向警方申請6月六四燭光晚會、5月六四遊行及長跑的不反對通知書。他指，支聯會過去30多年，以爭取平反八九民運、追究鎮壓責任為目標，未來會堅持五大綱領，會維持一貫原則、立場和信念。他指自1989年起，很多港人與支聯會一同經歷每年的六四集會，相信港人會為真理、公義堅持下去。

被問到若警方拒絕批出不反對通知信，會否有「Plan B」行動，蔡耀昌稱，支聯會根據香港法律，就遊行集會向警方作出知會，不會揣測最終結果。至於今次集會申請有否提出防疫建議，蔡耀昌指若警方有合理關注，支聯會樂意一同研究。

對於大律師公會主席夏博義指，和平示威受阻或導致暴力，蔡耀昌表示，不評論個別意見，強調和平集會是每個人的權利，可有效反映市民意見，每個地方的政府也應尊重。