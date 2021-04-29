區議員宣誓︱許智峯「戰友」吳兆康突宣布辭任　未說明原因

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-29 19:25

再有民主派區議員辭任。民主黨吳兆康今日（29日）於社交網突然宣布辭任中西區區議員，5月起生效，未有說明原因。吳兆康過往經常與前立法會議員、同樣曾為中西區區議員的許智峯一同落區，被形容為民主黨的「中區孖寶」。

曾與許智峯於區議會抗議 遭警抬走

吳兆康今日傍晚於社交網表示：「我辭任中西區區議員，五月起生效。」惟未有說明原因。《香港01》記者嘗試聯絡吳兆康，但未能成功。

許智峯2011年當選中西區區議員，吳兆康隨後擔任中西區區議會增選委員，兩人經常一同落區，並曾在區議會會議中，抗議撥款閉門審議、涉嫌「左手交右手」的問題，被警察抬走。吳兆康自2015年當選區議員，選區為「半山東」，是禮賓府所在地，亦即林鄭身處的選區。

2016年，許智峯當選立法會議員後，吳兆康與前者一同落區謝票，許稱兩人為民主黨的「中區孖寶」。許智峯自去年11月辭任立法會議員，12月初宣布「流亡」海外。據了解，吳兆康近月相對低調，雖有出席區議會會議，但其餘時間比較難聯絡上。

近月多名區議員辭職

現屆區議會由民主派主導，與政府屢起衝突，政府今年初公布公職人員宣誓安排，將區議員納入宣誓範圍，列出正、負面清單，自此有多名區議員以各種理由辭任或預告將會辭任，包括西貢區議員黎銘澤、元朗區議員杜嘉倫、屯門區議員李家偉、北區區議會清河區議員袁浩倫等。

另外，有部分區議員因民主派初選案被還柙，無法履行區議員職能，已宣布辭任，如新民主同盟的范國威和譚凱邦、民主黨林卓廷等。