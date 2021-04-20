區議員辭職｜譚凱邦獄中辭任　北區袁浩倫拒宣誓辭職6月生效

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-20 22:56

繼觀塘區議員李嘉達昨日被證實已經辭任區議員後，已退出新民主同盟的譚凱邦今日（20日）透過facebook專頁宣布已經辭任區議員職務，指自己由被捕以來難以接收資訊，也無法直接會見尋求協助的市民，未能親自服務居民，因而決定辭職。 另外，北區區議會清河區議員袁浩倫今日亦表示已經辭任。他解釋指如果宣誓，就等於認同政府要求區議員宣誓的做法，故此決定不會宣誓，而其辭職由6月1日起生效。

（譚凱邦facebook圖片）

譚凱邦在其facebook撰文指，自己當初因為機場第三條跑道而與馬灣結緣，由當初創立環保團體關注航機噪音問題，至反對機場第三條跑道，後來在2016年起擔任馬灣區議員一直至今，感謝馬灣、荃灣居民的支持及同行。譚凱邦指，他相信無論在甚麼崗位，仍然可以為環保出力，為環境負責，回報社會及地球養育之恩。

清河區議員袁浩倫在參選前曾稱，反修例運動使他決定服務社區，期望透過進入議會改善制度。（資料圖片／梁鵬威攝）

袁浩倫亦同樣在facebook專頁宣布辭職。他指，自己上星期五（16日）已向民政事務總署遞交辭任信，生效日期為2021年6月1日，故他最後一日擔任議員為下月31日。他解釋，自己辭任的原因，是認為政府「使橫手」加插一些要求，而他認為如果自己參與宣誓，就等於認同有關做法。