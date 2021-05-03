35+初選案︱林卓廷辭任民主黨副主席　6月或之前安排補選

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-03 14:48

民主黨表示，該黨副主席、前立法會議員林卓廷已去信中委，辭去副主席一職，該黨將在合適時間安排補選。林卓廷現時正因民主派35+初選案被還柙。

▼民主黨現屆領導層▼

7.21事件中被打傷 去年底當選黨副主席

民主黨主席羅健熙向黨員發信指，中央委員會早前收到林卓廷指因其現時在囚、無法繼續履行副主席職務而請辭的信件；中委會經討論後已接納其辭職，並會於合適時間安排補選。

羅健熙表示：「時勢艱難，我們會繼續緊守崗位，為被囚的黨友及其家人多走一步。前路漫漫，讓我們一起並肩同行。」他又提到，未來數星期，不少資深黨員都需要到法庭應訊，呼籲黨友到庭支持。民主黨副主席梁翊婷回覆《香港01》記者查詢指，補選副主席方面暫時未知確實時間，但程序上，粗略估計會在6月或之前進行。

林卓廷於2016年當選立法會議員，2019年7月21日的元朗襲擊事件中，被白衣人打傷，去年8月反因涉及「參與暴動」罪被起訴。去年11月，他連同其他民主派議員於立法會總辭，12月民主黨換屆後當選副主席。今年1月，林卓廷連同其餘五十多人因民主派35+初選案，涉及「串謀顛覆國家政權罪」被捕，2月底起還柙至今，3月底辭任北區區議員。