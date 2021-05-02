35+初選案︱陳志全退出人民力量　不再參與任何選舉及集會示威

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-02 16:14

現因民主派35+初選案被還柙的前立法會議員陳志全今日（2日）透過胞妹發出聲明，正式辭去人民力量辭去主席一職，並退出人民力量。他又指，不會再參與選舉、協助進行選舉活動，也不會參與任何遊行、集會、示威。

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陳志全所發的聲明如下：

1. 本人已正式向人民力量辭去主席一職，並退出人民力量。 2. 本人將不再參與任何類型、界別和級別的選舉，或協助進行選舉活動。 3. 本人亦不會參與任何遊行、集會、示威等群眾活動。 陳志全聲明

議會作風硬朗 為首位公開「出櫃」議員

人稱「慢必」的陳志全，於2012年當選立法會議員，於同年公開男同性戀者的身份，是香港歷來首位公開「出櫃」的在任立法會議員，長年關注性小眾權益議題、推動性傾向歧視立法。

陳志全在議會作風硬朗，長年以來是民主派「拉布」主力之一，多次對政府作尖銳批評，以及因與主席梁君彥爭執而被驅逐離場。去年立法會審議《國歌法》期間，他連同另外兩名時任議員朱凱廸、許智峯於會議廳內潑惡臭物品，阻止會議進行。

同年內會風波期間，陳志全站到主席台前抗議時，遭工聯會立法會議員郭偉强拉跌並拖行，陳向郭提出私人檢控，但律政司介入案件，決定不提證供起訴。警方亦以「證據不足」為由，拒絕起訴郭偉强。

▼郭偉强拖行陳志全經過▼

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去年議會延任後拒絕續任

去年原定的立法會選舉，陳志全競逐連任，並在民主派新界東初選得票排第4，成功出線。不過由於立法會選舉延遲，議會任期延長不少於一年，陳志全以「選民4年授權已經屆滿」為由，拒絕續任，於去年9月30日結束議員生涯。今年1月，陳志全連同另外五十多人，涉初選案「串謀顛覆國家政權罪」被捕，2月底報到後一直還柙至今。

▼民主派35+初選案眾報告報到▼