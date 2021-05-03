選舉改制︱法案委員會完成工作　曾國衞冀26日交大會恢復二讀

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-03 16:48

立法會《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》委員會今日（3日）完成有關候選人資格審查委員會的條例草案。政府就立法會議員較早前提出的意見提出修訂，並表示希望在本月26日將草案提交大會恢復二讀。 會上，新民黨主席葉劉淑儀問及當港府要向中央人民政府「備案」時，是否有「需要獲得批准」的含意。律政司署理律政專員梅基發表示，該字意思並不包括獲批准的意思，備案只代表「for record」（為紀錄所需）。他解釋，如果有需要，條文上會直接列明需要獲得批准。

葉劉淑儀關注「備案」是否表示「需獲批准」

立法會的法案委員會今日繼續審議有關選舉制度改革的條例草案。今日討論的三個部分，分別是資審會組成、資審會作出的若干決定不得提起訴訟，以及修訂終止地方選區及功能界別選舉程序的要求。

葉劉淑儀在會上問及「備案」該詞是否包括需要獲批准的意思。政府方面回應指，該字在英文文本為「for record」，即不包括批准的意思，如果不備案的話，即代表行政長官沒有遵從法定的要求，有機會面對市民就憲制方面的法律挑戰。

梅基發回應該委員會主席廖長江的提問指，「中央人民政府」實際上意指國務院。他又表示，在備案是否包括批准方面，可參考《基本法》的條文，當提到需要批准時，會直接使用批准的字眼。

▼選舉修例草案重點▼

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曾國衞期望盡早三讀通過

有關修訂的逐項審議在下午近4時完成，委員會主席廖長江宣布，由於今早仍有收到一些議員的意見文件，暫不確定政府的修正案是否有包括相關意見，故休會處理約15分鐘，並獲表示全部委員同意政府提出的修正案。廖其後宣布委員會完成工作。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，當局希望在本月26日恢復二讀，感謝法案委員會盡心盡力地協助政府的工作，期望草案盡早三讀通過，展開三場重要的選舉。廖長江表示，感謝政府盡心盡力參與委員會工作，強調5月15日是提出擬議修正案的最後限期。