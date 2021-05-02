選舉改制｜林鄭訪李慧琼　稱要為建制平反：他們非超級橡皮圖章

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-02 21:18

特首林鄭月娥主持節目《選委界別分組面面觀》，訪問民建聯主席、立法會內務委員會主席李慧琼。林鄭月娥提到，有人批評修改選舉制度是要搞一言和清一色，下屆議會將成為「超級橡皮圖章」。她批評此說法有兩大毛病，強調建制派從來不是橡皮圖章和清一色，又指從治理方面而言，政府一定會接受不同反對意見，但不能在議會搞破壞及成為反中亂港的平台。 李慧琼則表示，議會回復理性、平靜及冷靜後，議員予政府很多不同建議，事實上也有批評政府的時候。

特首林鄭月娥主持節目《選委界別分組面面觀》，訪問民建聯主席、立法會內務委員會主席李慧琼。

李慧琼：建制也有批評政府的時候

林鄭月娥形容，李慧琼是過去議會亂象的受害者。李慧琼表示，她對議會亂象深有體會及有感受，慨嘆立法會過去成為拖政府施政後腿的平台，更成為反中亂港人士散播仇恨主張、挑動社會矛盾的平台，過去數年的情況令中央忍無可忍，最終出手修改選舉制度。她指議會過往被無限拉布，現在回復理性、平靜、冷靜後，建制派予政府很多建議，又指建制派事實上也有批評政府的時候。

林鄭說：「依家撥亂反正都未遲」，又指有人批評中央要搞一言堂、清一色，令下屆政府成為「超級橡皮圖章」，她批評此說法犯了兩個毛病，指過去數十年，特區政府一直與不同政見議員打交道，在過去一段時間，自言曾被認為與反對派、泛民「好有偈傾」的官員之一，她強調在治理方面而言，政府一定會接受不同反對意見，但不能在議會搞破壞和成為反中亂港平台。

林鄭稱為立法會擴建感「頭痛」 「假設」李慧琼任下屆立會主席

林鄭強調建制派從來不是橡皮圖章和清一色，她以修改選舉制度法案委員會為例，政府有時「睇漏咗」，故聆聽議員的意見後，政府同意提出修訂，令修制法律基礎更切實，因此真的要為建制派平反。

林鄭又指，下屆立法會增至90人，笑言「頭痛緊點搵地方畀你哋坐」。林鄭問及李慧琼，若下屆由她擔任內會主席、甚至擔任立法會主席，會如何與處理90人的立法會。李慧琼說，政府、立法會正研究立法會擴建，至徐仍未有最終定案，強調擴建極需要行政機關考慮。