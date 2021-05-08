臨近母親節　聶德權力薦電影《李煥英》　票房原來勁過漫威？

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-05-08 16:34

明天（9日）便是母親節，公務員事務局局長聶德權今日在facebook發帖文，大讚最近一套在內地票房相當「收得」的母親題材電影《你好，李煥英》，指電影有笑有淚，懷舊內容十分親切。

賈玲與小斐原是兩母女，穿越後變成兩姊妹，場面極窩心。（《你好！李煥英》劇照）

今年以母親節為題材的電影不多，數來數去的只有內地喜劇演員賈玲執導兼主演的電影《你好！李煥英》。聶德權今日就在社交媒體大讚該電影，稱該戲是他今年在戲院看的第二部電影，「影片玩穿越，回到八十年代的中國，工廠少女、買首部電視、中國女排、港產片、古惑仔，頗為親切！」

他又指電影內容有笑有淚、贏得口碑，特別對電影中的一句特別有感受：「打我有記憶起，媽媽就是個中年婦女的樣子。所以我總忘記，媽媽曾經也是個花季少女。」

公務員事務局局長聶德權在母親節前夕推介心水電影。（梁鵬威攝）

中國最快破50億票房電影 全球最高票房女導演

《你好，李煥英》是由賈玲自編自導，並與內地演員沈騰、陳赫、張小斐等人主演的中國喜劇電影。該電影在內地新春期間上映，票房叫好叫座，勢頭遠超另一內地科幻電影《流浪地球》，成為中國影史第三部破50億影片，打破了中國影史最快破50億票房紀錄，全球票房甚至超越了漫威漫畫角色改編電影《死侍》，而賈玲亦憑該電影成為全球票房最高女導演。

聶德權過去亦曾分享心水電影名單，當中亦包括港產片，譬如《一念無明》、《逆流大叔》和《點五步》，其中《點五步》更看了兩次。