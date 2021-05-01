129名公務員棄簽或沒妥善簽署聲明　聶德權︰對佢哋工作喪失信心

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-01 12:00

港府今年1月起要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，確認擁護《基本法》及效忠特區，外界關注會否引起公務員辭職潮。公務員事務局長聶德權今日（1日）於商台節目《政經星期六》表示，現時有129名公務員沒有妥善簽署，或選擇不簽署聲明，其中25人已辭職。 他又指，公務員作用政治體制的重要一員，必須支持行政長官的施政、支持香港作為國家的一部分、以一國兩制的方針運作，稱「對佢哋留喺政府工作係喪失信心」，更指「其實唔止佢哋，所有香港市民應該有呢個睇法。」

政府合約僱員宣誓安排本月內公布

聶德權表示，去年7月1日新入職逾6,500名公務員已簽署聲明，而去年7月1日前入職的逾17萬名公務員，絕大部分亦已簽署，現時有129人沒有妥善簽署，或選擇不簽署，其中25人已辭職，其他人則按《公務人員管理命令》跟進。

聶續指，簽署聲明為公務員基本責任，「對佢哋留喺政府工作係喪失信心」，故將透過其部門發信要求解釋，以安排他們離開公務員的隊伍，而工作仍在進行中。而非公務員合約，或退休後重新聘請的員工，亦屬公務員須簽署聲明，將於本月公布詳情。

公務員事務局局長聶德權(左)。(梁鵬威攝)

至於法定組織或資助機構，如貿發局員工是否屬公務員？聶德權重申，根據《港區國安法》第6條，公務員須依法簽署聲明效忠政府，而其他該批機構剴或組織將如何界定，則屬另一課題，稱政府當局仍在處理中。

支持特首施政為公務員責任

節目主持人問到有工會稱簽署聲明後不敢發表意見，聶德權表示有關注相關言論，但他強調要清楚公務員的角色及責任，指作用政治體制的重要一員，必須支持行政長官的施政、支持香港作為國家的一部分、以一國兩制的方針運作。他更稱，「其實唔止佢哋，所有香港市民應該有呢個睇法。」

聶續指，言論自由受《基本法》保障，甚至政府內部討論政策，亦衡量多方面的意見，稱「要有唔同考慮先作到判斷，例如就個別政策有意見好正常。」

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至於公務員接種疫苗方面，聶德權表示，在疫苗接種計劃開始時，前線公務員已屬優先群組，因此不少公務員已接受接種。不過他強調，「成個計劃係佢哋要有知情同意，同強烈鼓勵佢哋接種。」他亦指，由於高危的工作崗位需定期檢測，不過打針後則無須檢測，因此政府當局會向他們收集接種相關資料。