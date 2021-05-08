新冠肺炎｜田北辰稱放寬通關必定失敗　挑戰政府公開辯論

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-08 18:25

本港疫情持續，政府昨（7日）宣布，完成接種兩劑新冠疫苗、並在接種第二劑後14日，無論是本港市民或海外人士的強制檢測期可縮短。 實政圓桌立法會議員田北辰今（8日）在facebook表示，對政府放寬防疫新招感到十分憤怒，認為若只接種兩劑疫苗就可縮短強制檢測期，但卻不進行血清檢測，檢查是否有抗體，或會再出現輸入個案，惹來新一波疫情爆發。 田北辰又公開挑戰政府，「毋須檢抗體就放寬通關嘅新措施，肯定會招來全盤失敗」，他要求全面辯論，並要政府向市民講清講楚。

機場未能完全檢測抵港患者 導致病毒傳入社區

田北辰表示，疫苗有效率雖然高，但未達100%，「即係打咗唔能夠百分百擔保無事」，而「市民打完更大機會有抗體，有助社會經濟活動回復正軌，所以我同專家先支持大家接種」。

他又說，新冠疫情一開始是因有輸入個案，再傳染給市民，逐步變成社區傳播，「輸入嘅罪魁禍首，就係機場，舊年2月到而家5月，足足15個月，咁多個案，都係因為檢測唔到抵港者患病，從而變成本地個案，所以守住機場係好重要。」

強調一定要驗抗體 「無抗體減檢疫期都唔得」

田北辰強調，現時出現的變種病毒，有很多未知風險存在，更需要做好把關，「所以一如我係立法會所言，咩人嚟都好，都一定要驗抗體，無抗體唔好話免檢疫，減檢疫期都唔得，但係你睇下政府對疫苗講個信字，就放人入嚟，間直係荒謬可笑，置市民健康，專家及議員意見於不顧！」

田北辰稱，他要求無論該人有否打疫苗，在21日檢測中，都必須由專人採樣，由不同機構進行6次檢測，當中也要驗抗體，在檢疫期滿後無事，才可完成隔離。他說，「如果以上做足，都仲有疫情，我哋都叫盡晒力，心甘命抵，但政府而家乜都唔做不但止，仲要理據不足下放寬通關，作為一個想政府有效施政嘅議員，我實在感到可悲，相信專家同市民都有同感。」