已打兩劑疫苗海外回港下周三起檢疫期縮短　低風險地區可7+7檢疫

撰文： 勞敏儀 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-07 16:24

本港疫情持續，政府今日（7日）宣布，完成接種兩劑新冠疫苗、並在接種第二劑後14日，無論是本港市民或海外人士的強制檢測期可縮短。 政府將於下周三（12日）起，按出發地區風險調整檢疫期，若已經接種兩劑疫苗人士，來自新加坡、澳洲及紐西蘭等低風險地區的檢疫期可縮短至7日，來自中、高風險地區的檢疫期縮短至14日，而來自甚高、極高風險地區的檢疫期則維持21日。

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食物及衞生局局長陳肇始表示，衞生署屬下兩個科學委員會最新建議，在完成接種疫苗後，市民的檢疫期可以縮短。至於已打兩針疫苗14日的訪港旅客，專家建議因應旅客出發的國家、地區及當地疫情，亦可調整檢疫期。

她強調，接種疫苗是防疫抗疫的最有效措施，有助恢復正常生活，更快建立免疫屏障，並指今日宣布的新政策，是經過專家就科學理據深入探討，相信是恢復經濟、生活的重要一步。

按出發地區風險調整檢疫期

食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青補充指，政府聽取專家顧問團意見後，認為有空間按疫苗氣泡概念，調整強制安排，則除了來自極高或甚高風險地區，其他海外地區的人士完成接種疫苗後，包括從外地回港的港人，可以適度縮短強制檢疫期。

陳松青表示，在今日零時零分開始，設立分組地區的登機及檢疫安排，把海外地區分為A1組：極高風險地區、A2組：甚高風險地區，B組：高風險地區，C組：中風險地區，以及D組：低風險地方，若本地及相關海外地區疫情沒有重大轉變，將由5月12日零時零分起調整到港已接種疫苗人士的檢疫期。

D組（低風險地區包括澳洲、新西蘭及新加坡）：現時14天指定酒店強制檢疫，將來已接種疫苗人士，只需接受7天指定酒店檢疫、加7天自行監察，以及在第12、19天接受強制檢測；

B、C組（中風險及高風險地區）：現時21天指定酒店強制檢疫，將來已接種疫苗人士，只需接受14天指定酒店檢疫，加7天自行監察，以及在第19、26天強制檢測；

A1、A2（極高及甚高風險地區）：A1地區是禁飛所有航班及禁止曾逗留有關地區人士來港；A2地區人士現時是要接受21天指定酒店檢疫，安排不會改變，即使已接種疫苗，都不能縮短強制檢疫期。

下周五起內地回港家居檢疫減至7日

陳松青表示，對於曾逗留內地、澳門及台灣人士，如不是透過回港易來港，要接受14天家居強制檢疫，但自5月14日（下周五）起，對於中國地區到港、已接種疫苗人士，只需7天家居檢疫及7天自行監察，在抵港第12天接受強制檢測，適用於陸路口岸及機場抵港人士。

他又解釋，已接種疫苗人士是指已接種兩劑疫苗及第二劑過了14日的人士，如在香港以外地區接種，除了本港兩種疫苗外，亦接受世衛緊急使用清單或資格預審疫苗清單的疫苗，或經過世衛指明嚴格監管機構或國家藥監局批准使用的疫苗，政府會稍後上載認可疫苗名單到網站。他稱，陸續加強對入境人士檢測安排，除在登機前及抵港後的檢測，會視乎來源地區的風險分組，並在他們抵港後在第3、7、12、19及26天有強制檢測，確保不會有漏網之魚。

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