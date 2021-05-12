上訴庭副庭長林文瀚獲薦任終審法院常任法官　馬道立妻子「落榜」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-12 13:22

政府今日（12日）公布，行政長官林鄭月娥已接納司法人員推薦委員會，推薦現職高等法院上訴法庭副庭長林文瀚法官為終審法院常任法官，在徵求立法會的同意後，根據《基本法》第88條作任命。 是次任命，將意味終審法院前首席法官馬道立妻子袁家寧（現為高院上訴庭法官），將不獲「升職」機會，無緣成為終審法院常任法官。

將徵求立法會同意

政府發稿指，特首林鄭月娥很高興接納推薦委員會關於任命林文瀚的推薦，形容林官主理上訴案件，能力全面；在處理各類民事案件，「特別是公法和憲法案件方面，經驗豐富，堪稱專家。他撰寫的判詞理據清晰透徹，中肯持平，經常輯錄於各種法律匯報，並在聆訊的論述及法庭的判詞當中廣受引用」，相信對方會對終院作出重大貢獻。

林文瀚現年59歲，1961年8月在香港出生，已婚並育有一名子女，於香港接受教育，在1983年及1984年在香港大學分別取得法學士學位及法學專業證書，於1984年在香港獲得大律師資格，翌年起在港私人執業，直至2001年加入司法機構，出任區域法院法官。2012年，林文瀚獲委任為高等法院上訴法庭法官，並於2013年9月2日獲委任為高等法院上訴法庭副庭長。

馬道立（左二）與袁家寧（左一）。（政府新聞處／資料圖片）

終審法院首席法官張舉能表示，歡迎行政長官接納司法人員推薦委員會是項推薦，並已知悉政府將會就這項推薦任命徵求立法會同意。

張舉能今年1月升任終審法院首席法官後，終院常任法官出現空缺。去年10月，有傳媒報道指，司法人員推薦委員會推薦多位法官填補空缺，馬道立妻子袁家寧是獲推薦的候選人之一，但事隔逾半年特首仍未公布相關任命。現時空缺出現4個月後，終公布任命，意味袁家寧已「落榜」。