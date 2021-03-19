終院海外法官岑耀信稱將續任　促英國避免破壞香港司法獨立

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-19 14:27

英國最高法院院長、香港終審法院海外法官韋彥德（Lord Robert Reed）日前（17日）在英國國會聽證會上表示，如果香港出現破壞司法獨立、法庭違反法治的情況，基於良知不能做下去的話，會辭任香港終審法院法官。 另一香港終審法院海外法官岑耀信（Jonathan Sumption）在英國《泰晤士報》撰文反駁，指要求終院撤回英國法官的說法，只是政治抵制，與司法獨立或法治無關，認為英國要避免破壞香港的司法獨立，並表明打算繼續擔任香港終審法院法官。

岑耀信：香港從無民主 但法治仍存在

岑耀信指，香港作為國際城市，其中一個最顯著的標誌是終審法院有外國法官，除了首席大法官和3名常任法官外，還有14名海外非常任法官，其中兩名海外法官是英國最高法院的現任法官。他說，這種模式現正受到攻擊，自去年《港區國安法》生效後，便有聲音要求英國法官退出香港終審法院，自上周中國全國人大決定修改香港選舉制度後，呼聲更加強烈。

他指出，這些要求的問題在於沒有區分民主和法治。岑耀信說，香港從來沒有民主，但法治曾經存在，而且仍然存在。他稱，英國人在有機會時從來沒有引入民主，殖民地的法院是獨立，但立法並不民主，英國留給香港最重要的遺產不是民主，而是一個令人印象深刻的法律制度，強調香港的常設司法機構完全致力於司法獨立和法治。

岑耀信：中國和香港政府無干預司法獨立 要求撤回英法官屬政治抵制

岑耀信稱，到目前為止，中國和香港政府都沒有做過任何干預司法獨立的事情，又提到有些國家奉行法治，但法律內容讓人反感，沒有一個英國法官願意參與實施，而香港遠不及這種情況。

他表示，《港區國安法》包含了對人權的明確保障，包括新聞自由和抗議的權利，這些條文要得到尊重，最好的保證是有一個獨立的司法機構，「英國現在最起碼可以做的是避免破壞香港的司法獨立。」

岑耀信說，要求撤回英國法官的呼聲與司法獨立或法治無關，實際上是要求英國法官參與政治抵制，旨在向中國政府施加壓力，逼使其改變對民主的立場。他強調參與政治抵制不是法官的正當職能，作為香港的法官，他為當地市民服務，必須以市民利益為指導，而不是以英國政客的意願為指導，表明打算繼續在香港終審法院任職。