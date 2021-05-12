沙半山：蔡展鵬只有一個選擇的理由

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-05-12 19:37

警務處國家安全處處長蔡展鵬突然捲入「按摩院事件」，確實震驚香江政圈。試想剛成立不足一年的警隊國安處，可謂配合實施「港區國安法」的兩大國之重器，國安處為前者，後者則是北京派駐香港的國安公署，而蔡展鵬過去一直在警隊保安處任要職，作風低調，故外間對他所知不多，直至蔡出掌國安處後，才漸為公眾所認識，而警隊內部一直盛傳，蔡極有可能是警隊的隔代一哥。

《警聲》曾以跨頁「海報」介紹新管理團隊，並以「忠誠專業新氣象」為標題，以維港為背景。當時的警隊新貴蔡展鵬（後右二）站在處長鄧炳強（前中）身後。（《警聲》圖片）

嫖妓違警察紀律規例 行為簿可被「劃花」

熟悉警隊內部事務的人士向半山講解，警隊對總督察及以下所有人員，均受法例第232A章《警察(紀律)規例》所規管，若一旦捲入如嫖妓等行為，雖則不是刑事罪行，但已違反守則，屬於令警隊蒙羞的違紀行為。這跟刑事罪行的絕對舉證，即毫無合理疑點的要求，有所不同。

涉及違紀守規的裁定，只涉及民事訢訟的公允權衡（balance of probability）。 換言之，就算有關警務人員出現在一樓一鳳的鳳姐單位內，該警員聲稱只是「修理水喉」， 也可在公允權衡後被裁定違紀而遭處分，可被懲罰，包括口頭申斥，書面申斥、降職、甚至革職。

據悉，過往有督察及警長級人員嫖妓斷正，紀律聆訊後被書面申斥，事主行為簿被「劃花」了，一般未來的升遷將變得甚困難。

警務處高層架構圖，國家安全處處長蔡展鵬（右排向下數第二位）屬第三層官員。（警務處圖片）

蔡展鵬屬警隊高層金字塔頂十人之一

然而，警司或以上職級則不是受《警察(紀律)規例》規管，要由公務員事務局監督其紀律，但是否遭革職則是特首都要過問的事情。注意此規管反而沒有註明何謂「蒙羞行為」，但若總督察級以下捲入性服務都算違紀，很難想像高層不同一處理。

然而，是次問題的死結，亦是階級之別。警員、警長或至總督察違紀，警隊內部可以處理，大可「冇得升」、 甚至調去「守水塘」，投閒置散。但警隊高層倘若違紀，根本不會輕易有崗位可調， 以蔡展鵬為例，他貴為高級助理警務處長，已是架構中僅次於處長及副處長，在金字塔頂十人之一。

離開國安處 平調困難重重

高級助理警務處長職級僅得5個職位，分別是人事及訓練處長、監管處長、行動處處長、刑事及保安處長及國家安全處長。蔡展鵬再上一層應沒有機會，消息指，他會離開敏感中敏感的國安處。但人事及訓練處及監管處兩個位講誠信的，蔡近年鮮有環頭工作，做行動處不太合適，他雖然出身保安部，出事後返回刑事及保安處，看來機會亦不高。「警隊講紀律、威嚴，每個處長統領千多兵，你唔會期望處長行出來時是頭耷耷，避開同袍眼光。」

消息在警隊傳聞逾月

今日下午蔡展鵬辭職消息在在警隊圈子傳得沸沸揚揚，但「一哥」鄧炳強在記者會上表示未收到蔡辭職信，打破傳言。據半山四出打探蔡展鵬一案，原來消息已在警隊傳聞了一個多月，而月前蔡展鵬開始休假後，更先後傳出遭內部紀律調查及患重病等多個版本，直至今日(12日)凌晨由英文報章於凌晨時段爆出，終觸發醞釀多時的傳聞連鎖反應般地大爆發 ! 半山分析事件遭一個多月處理後才爆發，不排除在更高層機構處理拍板後才有此定案。

年屆51歲的蔡展鵬，2000年前加入警隊，退休年齡為55歲，現距離退休尚有4年多之久，就算當下辭職，也要4年之後才獲長俸以供退休之用。事實上，半山都認職不少警政猛人，蔡展鵬為人低調聰穎，學識淵博，捲入此事件，著實令許多人婉惜。

下一步，按常理，基於調查仍在進行中，蔡沒有自行提出請辭，但已成為警隊的「負資產」，就算不一刀兩斷，要平調安排他到另一崗位，會是一個大難題。

恐怕當下只有一個可行的選擇，就是立刻調離國安處長的崗位，直至O記調查完畢為止。

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