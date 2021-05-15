分析｜壹傳媒財務「危與機」　黎智英資產遭凍結

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-05-15 00:00

保安局局長今日（14日）根據《港區國安法》實施細則，凍結黎智英資產，當中包括黎智英持有的壹傳媒（0282）股份，以及黎個人持有的3間私人公司。 對於今次行動，外界關注會否影響壹傳媒運作，而凍結資產又會否令銀行追債，公司會否因此結業。以現有資料分析，凍結黎智英持股絕對可令他無法沽貨套現，但暫時對壹傳媒營運無太大影響。但有金融業人士警告，一旦發生銀行追債（Call Loan），或會帶來雪崩式的後果！

黎智英持壹傳媒股權市值3.49億 凍結期間不能買賣

根據港交所披露易資料，截至今日（5月14日），黎智英持有71.26%壹傳媒股份，以今日收市價0.186元計，涉及金額約3.49億元。根據港交所資料，壹傳媒市值約4.9億元。

市場首先關注的，當然是壹傳媒股份會否受影響。一般來說，如上市公司主要股東、職員涉及刑事案件，根據《上市規則》公司是有需要維持一個有秩序的市場，這時候公司都會主動申請停牌，以待發出通告澄清。今次保安局在周五收市後公佈，壹傳媒可以在周末發出相關通告。

由於黎智英持股已被凍結，因此就算壹傳媒股份可以繼續買賣，黎智英亦不能轉讓手上股份。

不涉壹傳媒銀行戶口 對日常資金往來無影響

至於會否影響壹傳媒運作，由於今次不涉及壹傳媒銀行帳戶，因此日常收支如出糧、接收廣告費等，均不會有影響。壹傳媒行政總裁張劍虹亦指，事件與壹傳媒集團完全無關，集團及蘋果日都的運作及資金財務，絕不受影響。

至於被凍結銀行戶口的3間黎智英私人公司，如涉及壹傳媒業務往來，則可能會影響該等業務。因為凍結帳戶後，該3間公司將無法有商業資金往來，亦無法出糧給旗下員工，將陷於停業狀態，如涉及壹傳媒業務往來，就會影響到壹傳媒的服務使用情況。這方面有待壹傳媒澄清通告說明。

銀行貸款均新台幣結算 因抵押台灣物業借貸

壹傳媒常被指債務高企，以最近一份中期業績計算，截至2020年9月30日，壹傳媒銀行貸款為2.6億元，當中約有1.68億元於1年內到期，資產負債比率約35.1%。

而壹傳媒的銀行貸款，原來是以新台幣結算。壹傳媒的銀行貸款共4筆，均是按台灣金融業或銀行標準計息。原因是壹傳媒以帳面價值3.75億港元向多間台灣銀行抵押台灣物業，以換取銀行融資，因此上述銀行貸款相信不涉及香港業務。

而過往有不少上市公司，大股東若與銀行或證券公司「對賭」，會在權益披露（SDI）中顯示好淡倉變化，但以目前權益披露資料來看，黎智英並無此方面的跡象，對比一些玩複雜財技的公司而言相對「乾淨」。

有金融業人士分析，大股東抵押納給銀行及證券行，毋須申報權益披露，若果涉及轉名就需要披露。他認為，以目前資料來看，黎智英未必有債務問題，但提醒銀行貸款給公司，通常會設多項條款，部份會十分嚴格，例如曾有銀行貸款規定大股東必須擔任公司主席，公司如有任何變動觸及借貸條款，銀行隨時可以要求立即還錢。

他表示後續焦點之一是看銀行反應，一旦有一間銀行「Call Loan」，可能觸發連鎖效應，其他銀行隨時跟進。

台灣《蘋果日報》紙本報將會停刊。（香港01記者攝）

《台灣蘋果日報》紙本停刊 有助節省成本

事有湊巧，壹傳媒在公佈凍結資產前，宣佈由下星期二（18日）起停刊紙本報章《台灣蘋果日報》，未來將專注於網絡業務。根據最近一份中期業績，《台灣蘋果日報》平均每日發行量近8.3萬份，較2019年上半年近10.2萬份下跌，收入大跌38%至7,320萬元，當中的廣告收入更大跌51.4%。

壹傳媒指，停刊後《台灣蘋果日報》將會「進行一定程度的裁員」，對公司來說即是節省成本的「止蝕」措施。

雖然台灣業務佔總收益僅18%，但業務調整可帶來節流效果，對於銀行貸款而言，這部份業務變化並非負面影響。