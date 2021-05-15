區議員宣誓｜羅健熙批條例不清　梁志祥稱還押區議員應有宣誓權利

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-15 12:45

立法會日前通過有關公職人員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，規定區議員需要宣誓，擁護《基本法》及效忠特區，條例將於本月21日刊憲並生效。 民主黨主席羅健熙在港台節目《星期六問責》上表示，法例條文列出違反宣誓要求的負面清單，但認為部分條文語焉不詳，例如何謂「作出損害香港整體利益的行為」、「尋求外國政府或組織干預特區事務」，不同人可以有不同方法解讀，認為涉及犯法的條文應該寫得更清楚，又批評現時條例令人有對付民主派的觀感。 民建聯立法會議員梁志祥在同一節目上指，條例的正、負面清單已詳述相關行為，例如過往在議會有人「拉布」，阻礙會議進行，均是損害香港的利益。他又指，相信民政局會通知所有區議員宣誓，目前還押的區議員亦應有宣誓的權利。

羅健熙：若有區議員被「DQ」 政府應安排補選

多名民主派區議員已陸續辭任，政界關注在草案生效後，或有議員因宣誓事宜被政府當局「DQ」。羅健熙指，難以估計條例會否引起「DQ潮」，認為問題取決於政府的行事手法，但相信不會十分影響地區工作。他又認為，若有區議員被取消資格，政府應安排補選，讓選民重新選出民意代表。



梁志祥則認為，是否舉行補選要視乎議會完整性，若只涉及數名議員，沒有影響議會運作，則不應舉行補選。他又認為，補選涉及很多變數，希望政府做好兩手準備，若要改為委任議員則涉及立法會修例，相信現屆沒有足夠時間處理。

條例規定，律政司司長可以指控議員違反誓言，並就此提出法律程序，議員會即時暫停職務，直至法庭有最終決定。（資料圖片）

至於條例規定，律政司司長可以指控議員違反誓言，並就此提出法律程序，議員會即時暫停職務，直至法庭有最終決定。羅健熙形容做法異常，因香港是行普通法，強調「無罪推定」，加上立法會有機制處理，認為不需政府及律政司代理。

梁志祥指出，若相關議員在宣誓後違反誓言等，要作出懲罰及解除職務是合情合理，情況亦不會癱瘓議會，強調目前條例有機制加快法律程序，認為是符合法律。