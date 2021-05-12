區議員宣誓︱逾30人辭職或DQ　葵青黃潤達辭任：不想自我限制

政情
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立法會今（13日）恢復二讀《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，連日來多名區議員辭職，葵青區議員黃潤達今早在Facebook表示，現時議政空間不斷收窄，他不想在宣誓後自我限制和審查，加上個人及家庭承擔政治風險的考慮，將不會宣誓，並已向葵青區議會主席請辭，任期至5月31日

至今已有逾30名區議員因為不同原因離任，包括拒絕宣誓、參加35+初選被還押、被判囚而喪失議員資格、被裁定非妥為當選等。

黃潤達曾被視為梁耀忠接班人，不過在2018年梁耀忠解僱三名勞工組成員引發退黨潮，黃潤達當時亦宣布退出街工。 （資料圖片）

黃潤達表示，最近香港政治環境急速惡化，人大訂立《國安法》及修改選舉制度、削減民選議席，他自言作為議政者，不清楚政府的「紅線」。他又稱，一直基於選區內居民的利益、福祉和社會公義的原則工作，過去十多年，「一直相信區議員為監察政府施政，與政府立場有所不同，才能令區內持分者的權利得以彰顯，更有效發揮議員其角色」。

黃潤達在2002年加入街工，2007年當選葵青區議員至今，一直被視為梁耀忠的接班人，他於2016年曾代表街工出戰新界西，但最終落敗。梁耀忠在2018年解僱三名勞工組成員引發退黨潮，黃潤達宣布退出街工。

▼逾30名民主派因不同理由辭任區議員▼

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逾30名區議員因不同理由請辭或DQ

港島

中西區：梁晃維（還押）、何致宏（不宣誓）、吳兆康（辭職）、許智峯（離港）

東區：鄭達鴻（辭職）、黃宜（健康理由請辭）、徐子見（還押）

南區：袁嘉蔚（判囚失議員資格）

九龍

九龍城：李軒朗（選舉呈請被DQ）

觀塘：李嘉達（還押）、畢東尼（健康理由請辭）、洪駿軒（選舉呈請被DQ）、梁凱晴（判囚失議員資格）

深水埗：周琬雯（私人理由請辭）

黃大仙：劉珈汶（不宣誓）

新界

葵青：梁耀忠（判囚失議員資格）、尹兆堅（還押）、黃潤達（辭職）

北區：袁浩倫（不宣誓）、林卓廷（還押）、林淑菁（家庭理由辭職）

西貢：范國威（還押）、黎銘澤（辭職）、鍾錦麟（還押）

沙田：黃文萱（不宣誓）

大埔：連桷璋（辭職）、胡耀昌（辭職）、林名溢（辭職）

荃灣：譚凱邦（還押）、岑敖暉（判囚失議員資格）

屯門：李家偉（不宣誓）、張可森（還押）、馬旗（不宣誓）

元朗：杜嘉倫（拒絕宣誓）、王百羽（還押）、伍健偉（還押）

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