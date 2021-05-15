田飛龍籲民主黨清黨「踢走」極端路線　羅健熙：看不到有人激進

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-15 14:57

中央早前大幅修改香港選舉制度，不少人關注民主黨會否參選。全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍日前接受建制媒體訪問時，亦有就民主黨路向表達意見，包括指該黨需要「清黨」、將黨內極端路線者清理出去，又稱若民主黨拒絕參選，便證明已喪失溫和理性的基礎與立場，失去與政府抗衡的優勢，本港政治光譜將進一步收窄。 民主黨主席羅健熙在港台節目上回應有關講法時指，看不到黨內有何人走激進路線，又稱若中央、特區政府認同應有反對聲音，不論是否在議會上表達都應該歡迎。羅健熙指，田飛龍有評論的權利，但相信該黨不會因為其言論有何轉變。

田飛龍。（資料圖片）

田飛龍稱若不參選 證明喪失溫和理性基礎

田飛龍早前接受建制媒體《堅雜誌》訪問，田飛龍稱民主黨設內地及政制事務委員會，加強學習中央政策，方向正確。又評論指若泛民經自我改造、符合愛國者標準，在選委會方面亦有發展空間。田飛龍認為，若民主黨拒絕參選，證明10年間已喪失溫和理性的基礎和立場，成為壓力團體後，失去與政府抗衡的優勢，政治地盤、光譜會進一步縮小收窄，更稱「民主黨最後可能逐漸就消失掉了，因為他走不出一條鮮明的政治道路」。

全國政協副主席、前特首梁振英。（資料圖片）

全國政協副主席、前特首梁振英亦在facebook上指，民主黨內部分歧大，認為民主黨連清黨的自理能力都沒有，唯一的出路就是兩派自主分家，想參選想繼續從政的民主黨人應該果斷出走，另立門戶。

此外，田飛龍亦提到建制派若只停留「搶地盤、搶席位」的層面，未能符合中央、港人的要求，相信其政治道路走不遠。田續評「忠誠廢物論」，稱若「忠誠廢物」及「兩面派」繼續蒙混下去，「出局是遲早的事情」。