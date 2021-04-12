田飛龍再轟建制派：「兩面派」非常多　關鍵時刻不願挺身而出

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-12 15:27

中央出手修改香港選舉制度，曾發表「忠誠廢物」論的全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍接受傳媒訪問時表示，建制派內部出現「兩面派」，同時拿國家和西方利益，卻不願在政治鬥爭關鍵時刻挺身而出，也有些人欠缺能力、不思進取、不主動作為。

稱香港為「不設防的城市」

田飛龍回顧2019年的反修例風波，引述說法指「香港是一個不設防的城市」，因當時除香港警隊外，幾乎沒有任何權力機構、公務員代表人物真正勇敢站出來，堅持法治的立場，止暴制亂，與中央關切的國家主權安全利益站在一起。

他說，香港「兩面派」非常多，無論是立法會、法院，甚至特區政府的很多部門，包括高官，都不敢堅持原則立場，不能夠表現出是「一個堅定的愛國者」，加上香港沒能力完成23條立法，這樣的自治給國家安全造成很大的漏洞。

建制派立法會議員屢就政治議題發聲支持中央及港府，但田飛龍較早前表示，中央要的不是橡皮圖章或「忠誠的廢物」。（資料圖片）

認為有「兩面派」欠缺能力、不思進取

田飛龍認為，以往的「愛國者治港」要求太寬鬆，既會讓反中亂港勢力進入管治架構，內部顛覆，也令建制派內部出現「兩面派」。他指，部分「兩面派」同時拿國家和西方利益，卻不願在政治鬥爭關鍵時刻挺身而出，也有些人欠缺能力，不思進取，不主動作為，不積極履行管治責任，回應民生疾苦、社會關切，加劇香港社會運動走向更激烈方向。

對於中港矛盾問題，田飛龍提到在回歸前後，中央認為當時香港的制度與生活方式相對優越，相對發達或現代化，而內地的現代化卻剛剛起步，在經濟改革、制度建設與國際互動方面也缺乏系統經驗，沒有客觀條件談融合。因此中央在回歸初期，側重支持香港已有制度及已有優勢，以「井水不犯河水」的理念管治，及至2012年「十八大」之後，才提及融合工作，讓一國兩制之間提升良性互動、結合。

田飛龍早前在報章撰文，指新選舉制度下，中央對建制派要求也升級，強調中央決心打造的不是橡皮圖章或「忠誠廢物」，而是賢能的愛國者，引起不少迴響。港區人大代表、行政會議成員葉國謙更駁斥田飛龍是「廢柴學者」。