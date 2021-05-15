鏗鏘集兩報道獲頒金堯如新聞自由獎　蔡玉玲鄭思思感謝團隊付出

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-15 17:37

香港電台新聞節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲上月（4月22日）被控兩項涉及查閲汽車登記紀錄的「虛假陳述」罪被裁定罪成。涉事的報道《鏗鏘集：721誰主真相》獲頒第十二屆金堯如新聞自由獎，肯定報道的新聞價值及團隊的努力。 負責報道的蔡玉玲及鄭思思今日（15日）出席頒獎禮並發表得獎感言，衷心感謝團隊在「反修例運動系列」及「721誰主真相」上的努力，又對鏗鏘集節目在YouTube上的影片數量，由原本300多條刪剩只有50條影片感到唏噓。

鏗鏘集編導鄭思思以不同公仔代表團隊到來領獎，強調報道在圑隊群策群力下完成，自己和蔡玉玲只是領獎代表，又點名讚賞多位同事，感謝眾人的努力和付出。她認為，香港的新聞自由可謂「由光明步向黑暗」，但即使前路未明，亦有許多同路人一起砥礪前進，勉勵在職記者繼續堅持，報道社會不同事件。

世華網絡營運總裁、前《明報》總編輯劉進圖。（直播截圖）

未具指示性案例 傳媒難判斷國安法「紅線」

世華網絡營運總裁、前《明報》總編輯劉進圖活動上指，現時涉及國安法的案件尚未完成司法程序，因此未有具指示性的法庭案例，予傳媒判斷或介定國安法下的「紅線」。他指新聞工作者的報道難免涉及政治事件或評論，即使表明只作新聞用途而非用以政治宣傳，亦無法保證記者可以免受法律責任。劉認為，蔡玉玲案的判決反映法庭未有考慮報道涉「公眾利益」一點，而公眾利益是記者報道的重要價值，鼓勵蔡就案件上訴，為新聞界發聲。