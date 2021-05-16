10.1集結案︱何俊仁、吳文遠等大部分被告認罪　何：料即時還押

撰文： 周禮希 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-16 17:11

前年10月1日遊行案， 10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結，明日（16日）在區域法院開審。被告之一的社民連吳文遠透露，案中10名被告大部分認罪；支聯會蔡耀昌今早（16日）指，他已透過律師向法庭認罪，將坦然面對。 涉案的10名被告包括民陣召集人陳皓桓、壹傳媒創辦人黎智英、工黨李卓人、何秀蘭、社民連梁國雄、民主黨何俊仁、楊森、單仲偕、蔡耀昌及吳文遠。案件由區院法官胡雅文審理，她早前就「8.18流水式集會」及「8.31遊行」中，判各人罪成，部分人判囚或緩刑，更分別以一年及一年半作為組織及參與未經批准集結罪量刑起點。 何俊仁接受查詢時亦確認，同案大部分人會認罪，因此案沒有太多法律觀點可爭拗，但他早前已毫8.18該案涉及憲法的部分上訴。他呼籲港人繼續堅持，靈活應變，呼籲市民如果認為到維園有困難，要懂得靈活應對，例如透過網上或其他辦法集合力量。

吳文遠預料明日有機會即時還押。（資料圖片／陳家怡攝）

吳文遠：8.18判罪與以往比如「兩個世界」

何俊仁坦言，面對當前形勢，沒太多辦法，「當年開槍殺人都是如此」，但強調必須保持希望，因為一旦放棄就甚麼都沒有。他預料明日很大可能被即時還柙，自言已做好準備。

社民連吳文遠接受查詢時表示，大部分涉案被告都會認罪，因在8.18及8.31兩案的判詞中，法官均不接納人權等辯解，認為法律上無地方可爭拗，故選擇認罪。他又指，8.18的判罪與過往的判決屬「兩個世界」，亦反映現時和平遊行都有機會被判監，預計明日大機會即時還押。

吳文遠說此刻心情平靜，過往亦曾被判入獄，今次已做好準備，又稱反而擔憂同案較年長的被告，如梁國雄、黎智英等，認為他們雖然意志堅定，但若再因不同案件而增加刑期，令人擔心他們的身體狀況。

蔡耀昌今早出席支聯會六四長跑後回應指，他已透過律師向法庭認罪，認為在現時嚴峻政治環境下，仍需要有空間應付其他法律訴訟和民間工作。他強調雖然不能預計法庭判決，但會做好心理和工作準備，不論如何都會坦然面對，他相信在任何環境和處境下，信念都不會改變。