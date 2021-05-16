壹傳媒須停牌？張華峰：股價或急插變「廢紙」　須盡快發公告交代

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-16 19:25

保安局上周五（14日）根據《香港國安法》，凍結壹傳媒（282）創辦人黎智英持有的壹傳媒有限公司股份，以及他擁有的3間公司於本地銀行帳戶內的財產。由於黎智英持有壹傳媒約71%股份，引發市場憂慮壹傳媒股價會否有異動。 全國政協副主席、前特首梁振英在社交網站連日發帖狙擊，指近日針對壹傳媒、《蘋果日報》的市場訊息甚多，對小股東利益構成直接影響，壹傳媒應盡快發公告交代，釋除市場疑慮，又估計壹傳媒周一開市後將會停牌。 立法會金融服務界議員張華峰表示，壹傳媒作為上市公司，在近日的重大事件後，股票價格有機會急插，甚至淪為「廢紙」，公司有責任在明天（17日）開市前發公告回應任何有可能引起市場揣測的傳聞，否則他估計證監會極有可能要求該公司停牌。

梁振英提五大疑問 稱市場盛傳《蘋果》7.1被取締

截至上周五，壹傳媒收市價為0.186元，但此股價並未反映台灣《蘋果日報》宣布印刷版停刊，以及保安局凍結黎智英資產兩項重大消息的影響。

梁振英今日（16日）再在社交網發帖，向壹傳媒提出五大疑問，認為公司有責任在明天股市開市之前發通告交代，否則任何小股東都可以控告一眾董事：

1. 黎智英雖然已經不是壹傳媒的主席，但仍然是《壹傳媒》的靈魂和大腦，如今黎智英已經被判刑，而且這只是多項控罪的第一項定罪，《壹傳媒》集團如何評估黎智英被長期監禁對業務的影響？

2. 近日黎智英的資產被保安局凍結，黎智英履行對《壹傳媒》集團提供借貸資金的意願和能力有沒有受到影響？

3. 市場盛傳《蘋果日報》將在7月1日前被政府取締，《壹傳媒》董事局對這傳聞如何研判？

4. 市場亦猜度政府可能強制收回位於將軍澳工業村的壹傳媒大樓。《蘋果日報》的管理層曾公開表示，如果出現這情況，《蘋果日報》可以覓地繼續經營。董事局如何評估大樓被收回的可能性？如何評估「覓地繼續經營」這對業務運作和經營成本的影響？

5. 在保安局的宣布之後，《壹傳媒》的往來銀行和供應商有沒有異動？中高層人員有沒有異動？

張華峰：股價或在短時間內插至仙股

張華峰回覆《香港01》記者時表示，保安局引用國安法凍結上市公司的股份，是極為重大的上市公司訊息，作為上市公司必須向股東有所交代，詳細解釋事件會否影響公司未來運作、對股價的影響、近日有關《蘋果日報》的傳言等，以及背後理由：「作為一般市民，見到近日嘅事件，都會擔憂嗰啲股票隨時變廢紙，上市公司係有責任，回應所有可能引起市場揣測嘅傳聞。」

他又指，如果壹傳媒未能及時發出公告，釋除市場疑慮，極有可能出現恐慌性拋售，股價在短時間內直插至仙股，證監會、交易所也相當有可能要求壹傳媒停牌：「始終證監有個責任去監督市場，如果咁都唔停（牌），對投資者都唔公平。」

去年8月黎智英被捕後，有大批支持民主派的股民紛紛入市支持壹傳媒，股價一度由0.081元，暴升至1.96元的高位，出現「仙股變蚊股」的奇景。不過張華峰估計，今次事件後不會再有這類行為出現，因在國安法雷厲風行下，這類行為可一不可再，況且有擾亂金融市場的嫌疑。

股評人：壹傳媒現階段可透露資訊不多

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，除非交易所方面勒令上市公司發公告交代，否則發公告與否，是公司管理層的決定，投資者亦須自行分析持有相關股票的風險：「其實作為上市公司，好難每一刻都兼顧晒所有投資者信心。只能夠講，如果聽朝開市後（壹傳媒）未有即時停牌，投資者需要自行衡量日後停牌、資金被凍結嘅風險，考慮是否沽出。」

他亦認為，由於事件牽涉敏感的國安法調查，公司現階段也不能透露太多資訊，例如受查的戶口詳情等敏感資料，所以現階段壹傳媒能夠提供的額外資訊也不多。