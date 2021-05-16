612基金可動用結餘224萬　4月批出1572萬　總直接支援人數達2.2萬

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-16 19:28

支援修例風波被捕人士的「612人道支援基金」今（16日）在Facebook表示，截至上月30日，基金可動用結餘為224萬，其中4月份收到1,693萬元捐款，批出款項為1,572萬元。 基金指，直接支援人數達22,621人，包括提供法律費用、借出保釋金、還押在囚物資、緊急經濟援助、醫療及情緒支援費用等。

4月曾公開呼籲捐款 當時結餘只有143萬元

基金表示，由2019年6月成立至今年4月底，接收捐款共2億2千7百萬元，其中直接向申請人提供人道支援總額約2億7百萬元，包括1億5千萬元的法律費用資助、1700萬元的借出保釋金等；至於批出項目資助及運作開支，分別為1200萬元及約950萬元的運作開支。此外基金亦預留210萬作民事案訟費預算，將捐款扣除所有開支後，暫餘下224萬。

基金在4月中曾向公眾公開呼籲捐款，披露截至3月底的動用結餘只餘下143萬元，惟4月份預計開支達1500萬元，故希望市民能捐款支持，其後在4月底迅速達標。

基金又呼籲市民登記網上月捐或定期捐款，並留意基金公佈的可動結餘，令基金戶口毋須累積龐大結餘，他們強調會謹守崗位，繼續向反修例運動人士提供人道支援。