612基金稱已籌得逾千萬元　一月份開支達標　1,500人月捐63萬元

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-25 22:32

支援修例風波被捕人士的「612人道支援基金」，早前呼籲支持者改以月捐方式捐款，避免戶口累積龐大結餘，並於日前表示，截至12月底，可動用結餘僅餘181萬元，惟1月份預計開支為1500萬元，呼籲支持者捐款。 「612基金」今天（25日）在社交網站宣布，短短6日內已籌得超過1,150萬元，連同上月可動用結餘及1月初所得捐款，已超過1,500萬元目標，基金指自1月初至今，有逾11,000名捐款人。

籲支持者「如水一般靈活捐款」

根據「612基金」財務簡報，基金自前年成立起，共收到約1.8億元捐款。基金列出近3個月的捐款收入及批出款項數字。其中，10月收到捐款329萬元，支出1,137萬元；11月收捐款285萬元，支出1,452萬元；12月收837萬元，支出1,823萬元。

「612基金」今天在社交網站宣布，短短 6日內已籌得超過1,150萬元，連同上月可動用結餘及1月初所得捐款，已超過1,500萬元目標。基金表示，為避免基金戶口持有龐大存款，呼籲支持者持續留意基金的公布，「如水一般靈活捐款」。

基金透露，已有超過 1,500 位支持者登記月捐，每月月捐金額約 63 萬元。

「612基金」多次被建制派狙擊，民建聯周浩鼎月初在立法會提出口頭質詢，問及政府有否監察基金是否合法運作，當時保安局局長李家超拒評個別基金運作，但指市民參與時應清楚了解各個基金目的，當局亦會首要打擊籌集資金作非法行動。