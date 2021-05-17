區議員辭職｜大埔姚躍生、觀塘陳嘉言請辭　陳：宣誓令前景不明朗

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-17 20:47

立法會早前通過公職人員宣誓條例草案，將於5月21日刊憲，即日生效，近月已有多名區議員先後辭任。 大埔區議員姚躍生今（17日）在Facebook表示，自上任以來壓力倍增，事無大小都會跟進，大大減少休息時間，導致身體和精神狀態出現問題，狀態每況愈下。他強調無法繼續勝任區議員一職，已辭任大埔區議員的職務，即日起生效。 觀塘區議員陳嘉言同日在Facebook表示，宣誓法例令不前景不明朗，故已請辭觀塘區議員一職，本月31日為任期最後一天，辦事處會由6月1日起停止運作。他對於沒完成四年任期深表歉意，強調心中非常不捨。

姚：感謝街坊支持或批評

姚躍生稱，要感謝康樂園選區的每位街坊，不論支持或批評都是其工作的最大動力。他對於未能完成任期感抱歉，「那美好的仗，我已經打過了；該跑的路程，我已跑到盡頭了；當守的信仰，我定必一直持守。」

姚躍生在2019年區議會選舉中，出選大埔「康樂園」選區，以3,302票擊敗獲2,419票的鄉事派鄧銘泰當選。

陳嘉言。（fb專頁圖片）

陳：辭職後會回歸普通人的生活

陳嘉言表示，要感謝義工、議員同事、投票給他的街坊等，讓他有機會在區議會平台為康樂區服務，做過不少從前未敢想像的事，帶來一些改變。

他強調，辭職後會回歸普通人的生活，離開公眾視線，但他仍會堅持憑良心處事，對身邊的人和環境好點，相信這是每個人能做到的事。

陳嘉言在2019年區議會選舉中，出選觀塘「康樂」選區，以3,231票打敗獲2,359票的創建力量馬軼超當選。

至今已有逾30名區議員因為不同原因離任，包括拒絕宣誓、參加35+初選被還柙、被判囚而喪失議員資格、被裁定非妥為當選等。

▼逾30名民主派因不同理由辭任區議員▼