李家超指潛逃海外者　失去利用價值後或被「用完即棄」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-19 11:50

《港區國安法》實施至今近一年，保安局局長李家超接受媒體專訪期間，提到潛逃海外的人士當失去利用價值後，或會被「用完即棄」，強調政府會終生追究刑事責任。對於國家安全處的編制，他形容這是「戰爭機密」，不會公開。

指危機可「突如其來」 仍需居安思危

李家超接受《有線新聞》訪問期間，指政府就維護國家安全撥出的80億元，不能公開其具體用途以及警方國安處的編制：「這方面的資料，對於對手是非常重要的資料，這有如戰爭方面的機密，保密性是類似的。」

被問到中央和特區政府都強調國安法下香港由亂入治，是否仍需要有較大的編制。李家超反指，這個問題其實也同時反映社會普遍對國家安全意識薄弱的現象。他指，2019年6月開始的「黑暴」已反映了，如果危機要來，可以「突如其來」而來，「特別你要想想，我們面對的是國家級對手，現時我們的能力處理到現時的風險，但居安思危。」

李家超未有正面回應香港是否如一些評論所說成了一個「警察城市」，只表示現時大家都生活如常，但有一個非常危險的意識在社會上的確存在，那就是不斷去「試底線」。

▼部分正被香港政府通緝的政治人物▼

強調不能參與未經批准集結 無論涉暴力與否

根據李家超前日（17日）公布的數字，國安法實施至今，國家安全處拘捕107人，57人被檢控。在國安法實行後，亦有多名民主派、社運人士逃往海外。

被問到會否尋求將一些被通緝人士引渡回港，李家超指什麼方法都會用，在適當時候運用適當手段，又警告：「國際關係變化千變萬化，當你有政治價值的時候，可能（外國）會照顧你，但當國際關係變化到你沒有利用價值，可能就用完即棄，但肯定的是，我們一定會終生追究他們的刑事責任。」

李家超認為，社會事件雖因疫情暫告一段落，但疫情過後示威會再次出現，但相信性質和情況都會有改變。「法庭已明確作出判決，是不能參與未經批准集結，無論涉及暴力與否。」他又指，相信社會回歸理性後，市民可以行使基本權利示威，但必須以守法形式行使。