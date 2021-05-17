國安法︱當局有意取締《蘋果日報》？　李家超：將依法處理

撰文： 林劍 彭焯煒 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-17 18:08

保安局局長李家超於今日（5月17日）下午5時，連同撲滅罪行委員會委員鄭錦鐘，在政府總部地下演講廳會見傳媒。保安局上周根據《香港國安法》，凍結壹傳媒（282）創辦人黎智英持有的壹傳媒有限公司股份，以及其擁有的3間公司於本地銀行帳戶內的財產。李家超在記者會中，被追問相關議題。 李家超指出，根據國安法下的細則，如局長認為有合理理由，懷疑某些資產屬危害國安有關，可以書面發出凍結通知，強調已充分考慮自己掌握的資料。他又指，危害國安是嚴重罪行，將追究到底。 至於坊間有傳言指，壹傳媒旗下的《蘋果日報》被視為「顛覆性的政治組織」，在今年7月1日前將被取締，李家超未有正面回應，只表示如在香港法律中有相關條文處理特定組織，當局會依法處理，強調危害國安的罪行，與新聞工作沒有直接關係。

【17:40】有記者問到，黎智英目前尚未被定罪，但已凍結其數以億計私有財產，是否與《基本法》保障私有產權的要求有所衝突。

李家超指，凍結資產對一些犯罪得益、違法融資等的行為予以打擊，效用是國際公認，與私有財產無關。他指，已有法律條文清晰提及，哪些時間、涉及違法行為的資金，可被視為犯罪得益，凍結完全符合法律規範。至於所涉的詳細理由和相關資產的具體數額，李家超指由於案件已開始司法程序，行動細節不適宜公開討論。

【17:35】被問到警務處國安處處長蔡展鵬涉光顧無牌接摩店的事宜，李家超指涉及警務人員的不當（行為）指控，警方正在做調查，最重要的是作一全面公平公正的調查，完成前任何評論都是不適宜。

【17:30】李家超被問到，凍結黎智英資產的理由。李家超回應指，根據國安法下的細則，如局長認為有合理理由，懷疑某些資產屬危害國安有關，可以書面發出凍結通知，強調已充分考慮自己掌握的資料。他強調，危害國安是嚴重罪行，將追究到底。

被問到有傳言指，當局有意取締《蘋果日報》，李家超指有關個別組織如何處理，如在香港法律中有相關條文處理，當局會依法處理，強調危害國安的罪行，與新聞工作沒有直接關係。他強調，任何人從事任何工作都要守法。

【17:20】國安法方面，國家安全處至今拘捕107人，57人被檢控，第一宗案件已在高等展開法律程序，涉及罪行為煽動分裂國家、恐怖活動、危險駕駛致他人身體嚴重受傷。

【17:15】李家超交代修例風波以來的罪案數字。2019月6月起，有10,250人被捕，2,500人被檢控，有1,200人已完成法律程序，約8成人要承擔法律後果。其中，被定罪案件中，最高刑罰為涉及藏有爆炸品，該人被判12年監禁；暴動罪中，最高刑罰為5年半；與汽油彈有關罪行，最高被判監4年。

【17:10】李家超指，本港今年首季總體罪案數字為14,779宗，較去年同期下跌1成。罪案分類當中，暴力罪案有2,052宗，按年下跌5.6%；兇殺案上升1倍至4宗；勒索案大幅上升超過2.5倍，由去年同期的95宗增加至今年首季的336宗。嚴重毒品罪行增幅超過七成至367宗。在搜獲的毒品當中，以俗稱「K仔」的氯胺酮最多，達966公斤，較去年同期大幅上升逾8倍，其次為大麻及海洛英。

家庭暴力刑事案件上升33%至278宗；非禮案上升近兩成六至170宗。