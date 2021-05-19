駐台經貿辦停運　學者：港台官方交流倒退　陳同佳移交難有進展

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-19 12:34

港府昨日宣布，本港駐台經濟貿易文化辦事處將暫停運作，政制及內地事務局其後表示，該決定與台灣疫情無關。台灣陸委會之後回應事件，指港府單方面作出決定，對此予以尊重但感遺憾。 台灣中央研究院前副研究員林泉忠今日（19日）於港台節目評論指，關閉經貿辦的決定反映港台官方交流歷史性倒退，亦反映了現時兩岸關係。他相信，本港台灣殺人案疑兇陳同佳移交台灣的事件亦很難有進展。

盧長水（圖）因遲遲未取得工作簽證，至今仍未上任。（資料圖片）

料港台兩地關係轉差 陳同佳移交難有進展



林泉忠指，北京自從蔡英文總統上台後一直不喜歡她，經過一段時間觀察後，2018年台灣派出陸委會參事盧長水出任台北經濟文化辦事處駐港代表，但卻無法履新，至2020年都未能夠續職，被逼返回台灣。林泉忠解釋，因為港府要求盧長水簽下一中原則切結書，才願意向他發出工作簽證，但這是以前沒有的新要求。林泉忠又指，台方有8位人員簽證今年到期，看不到台灣官員日後會簽有關切結書，屆時既然無台方官員在港，料台灣駐港辦事處日後將轉型至民間代辦性質，功能大減。

至於兩地關係，林泉忠認為未來一定會轉差，而本港台灣殺人犯疑兇陳同佳移交台灣的事件亦很難有進展。他補充指，一旦台駐港辦變成民間代辦，屆時將沒有公權力，需要事事要向台北請示。