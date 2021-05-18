駐台經貿辦決定停運　政制局指與台疫情無關　陸委會：尊重但遺憾

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-18 15:30

政府宣布，香港經濟貿易文化辦事處（台灣）由即日（18日）起暫時停止運作，期間港府繼續以熱線電話、政府一站通網站處理查詢及求助。 政制及內地事務局表示，今次決定與台灣疫情無關，未有其他補充，惟當局曾經表示受疫情所限未能派員接替。香港駐台經貿辦派駐人員本年初任滿返港，未有安排人員接替。 台灣大陸委員會表示對決定予以尊重，但指該辦事處是基於2011年與香港互設辦事處的共識成立，對於港府單方面做出停運決定，「甚感遺憾」。

去年有媒體報道指，台灣陸委會不再發出工作簽證予香港駐台辦事處人員。(資料圖片)

政府今日發新聞稿表示，駐台經貿辦即時暫時運作，期間港府會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，並向台灣居民提供與香港相關資訊。政制及內地事務局回應查詢指，暫時停止運作的安排，與台灣現時的疫情無關，又表示目前沒有其他補充。

台灣陸委會亦回應事件，表示尊重港府的決定，但指該決定由港府單方面作出，同時表明台灣駐港辦事處會繼續運作，「保障我在港國人權益」，並為台港民眾服務。

年初港府駐台經貿辦人員任滿返港，政制及內地事務局曾向傳媒指，兩地人員往來因為疫情受到限制，故暫未能安排人員赴台接替。當時駐台辦編制原有12名人員，4人由香港派遣，其餘為台灣本地招聘人員。局方當時指，待兩地人員往來恢復正常後，會嘗試物色適當人員派駐，當時亦表示辦事處運作暫未受影響。

不過，當局最新的