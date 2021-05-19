葉劉讚姜濤可愛：MIRROR不小眾　指陳奕迅與新生代有距離

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-19 16:54

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀早前在立法會問政府，可否安排組合MIRROR及ERROR出席內地受歡迎的節目。葉劉今（19日）再在facebook表示，有言論批評他們小眾，但她強調不認同，又指「只要數一數姜濤代言的廣告數量及品牌，看一看『姜糖』、『鏡粉』的應援陣勢，就知道他們有多受歡迎。」 葉劉認為，過往的香港偶像「四大天王」、陳奕迅、古巨基等都已成熟成家，紛紛轉型做住家男人，與新生代難免有距離。她指香港娛樂圈的確真空已久，反映香港需要本土偶像，「姜濤、MIRROR填補了這個空缺，而且人氣高企，應是社會喜聞樂見。」

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MIRROR努力有目共睹 「練腹肌不容易」

葉劉表示，香港娛樂圈的市場及資源與韓國、中國不可同日而語，認為香港歌壇萎縮，電視台欠缺競爭，有創意、火花和話題的節目不多見。她稱MIRROR在2018年ViuTV的選秀節目《全民造星》成團，MV或表演縱有瑕疵，但努力有目共睹，「需知道練腹肌也不容易，而且他們是香港自家製的，粉絲買他們的賬。」

葉劉舉例稱，姜濤以前是肥仔，努力減肥至今，「我覺得他的樣子幾可愛」，對於有報道指姜爸爸中風入院，「姜濤一句『錢我來賺就好，以後你就好好休息』不知感動了多少媽媽粉」。葉劉又指，期待隊長Lokman精彩的舞技演出，至於副隊長AK回應她的建議時指，MIRROR目前最重要做好本分集中本地發展，葉劉就大讚得體大方。

組合MIRROR剛完成一連六場的演唱會。（資料圖片）

冀MIRROR成員經歷 讓年輕人明白努力會有出路

葉劉認為，MIRROR成員的經歷、走過的軌道，或與韓星、內地明星有不同，但強調共通點都是夠努力，希望他們的例子能讓年輕人明白，努力會得到回報和有出路。最後她稱，娛樂潮流瞬息萬變，藝人發展不進則退，期望MIRROR能抓緊機會，提升實力，發揮光芒，別辜負「鏡粉」的喜歡。至於未來發展，她說MIRROR會否成為長青樹，抑或汰弱留強只有一兩名成員「單飛」，便要看他們造化。