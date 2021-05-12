建制派倡開放更多本地頻譜播內地節目　葉劉望推MIRROR上內地節目

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-12 14:33

有立法會議員指不少市民反映內地電視節目內容豐富且多元化，今（12日）在立法會會議上希望政府開放更多本地頻譜，供免費播放更多內地電視頻道的節目。 商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，港人目前有多個渠道收看內地電視頻道及節目，例如透過電視轉播及在互聯網直接收看。

邱騰華表示，港人目前有多個渠道收看內地電視頻道及節目，例如透過電視轉播及在互聯網直接收看。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

民建聯劉國勳表示，開放更多本地頻譜供免費播放更多內地電視頻道的節目，可向市民提供更多節目選擇，亦有利於市民了解內地最新發展及文化、掌握國情，並加強對國民身份的認同，故在立法會會議問及商經局有否相關計劃。

邱騰華回應指，港人目前有多個渠道收看內地電視頻道及節目，例如香港電台33台24小時轉播中央電視台提供的綜合頻道，而無論是免費或收費電視也會轉播內地節目；同時，市民可以透過衛星電視系統免費收看內地節目，例如中央電視台的官方網站有實時直播及提供節目重溫。此外，他稱會爭取開拓內地市場，有免費電視台已獲得廣東省的落地權，透過內地有線電視網絡播放相關頻道，去年中亦逐步放寬香港與內地合作拍劇的限制。

劉國勳在會上十分關注會否協助公屋住戶隨時隨地收看內地電視節目，邱認為無論居於什麼地方，均有不同方式收看內地節目。他解釋，香港及內地廣播業有各自規管條例，不能把所有內地電視台的節目直接收看，反之亦然；即使是33台播放的內地節目亦有調整。至於會否協助公屋住戶透過衛星接收方式收看內地節目，他認為非廣播政策，強調目前收看方式不少。

葉劉淑儀建議邀請MIRROR及ERROR到內地受歡迎節目如《天天向上》表演，擴大內地市場，讓香港文化進入廣東省。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

葉劉倡邀MIRROR上內地節目

新民黨葉劉淑儀則關注局方如何協助廣播業界打入內地市場，舉例說近期爆紅、受年輕人歡迎的姜濤、MIRROR及ERROR，會否爭取安排他們到內地受歡迎節目如《天天向上》表演，擴大內地市場，讓香港文化進入廣東省。

邱騰華表示，本港電視製作雖然面對來自本地及內地競爭，但仍推陳出新，推出令港人開心的節目，亦創造新星，政府會為香港創意產業開拓內地市場，並指會吸納葉劉淑儀的意見。