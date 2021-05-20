區議員辭職︱沙田丁仕元辭任：不想家人終日活在惶恐之中

撰文： 林劍 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-20 16:13

立法會早前通過公職人員宣誓條例草案，明日（21日）刊憲生效，近月已有多名區議員先後辭任。沙田錦英選區區議員丁仕元今（20日）在Facebook表示，作為負責任的兒子、丈夫、父親，實在無法再以從政施展抱負，不想家人終日活在惶恐之中，故無奈辭去區議員一職。 丁仕元指，今後會以一名普通市民身份，尋找新生活，其辭職日於下月1日生效，辦事處及專頁亦會在同日關閉。另外，中西區區議員何致宏據報亦已辭任。

曾任劉慧卿助理 2018年退民主黨成立沙田區政

丁仕元在社交網稱，自小學四年級起已參與「愛國民主運動」聲援北京學運的遊行，由民間參與再加入從事政治工作，至今已有32年。他指前年區議會選舉，經歷了一場公平、公開、公正的選舉，是民意的彰顯、民主的體現。但丁仕元強調，現在香港已非其熟悉的地方，「在政治制度的改變下，出任區議員已經不能暢所欲言地為香港市民服務及發聲。」

丁又指，選擇在今日宣布辭職有三個含義，一是希望完成本年度上半年會期；二是「520」在華人文化中有「我愛你」意思，冀表達對香港的熱愛和選民對他的愛戴；三是「520」廣東話讀音同時又像「唔要你」，藉此代表對香港現在政治制度的不滿。

丁仕元從政初期，加入前綫並擔任前立法會議員劉慧卿的助理，其後在2003年參與區議會選舉於耀安選區獲勝，惟2007年被民建聯黃戊娣擊敗，連任失敗。其後他加入民主黨，2011年再參選耀安選區，但未能勝出，最終在2015年出選錦英選區成功重返議會。

直至2018年，丁仕元退出民主黨，並聯同多名沙田區獨立民主派區議員成立地區組織沙田區政並擔任召集人，於2019年在區議會選舉中成功連任。

何致宏。（fb專頁圖片）

報道指何致宏病情反覆 將會辭任

此外，中西區區議員何致宏的議員助理向傳媒透露，何因民主派35+初選案大搜捕事件，加劇其抑鬱症病情，將於今日遞交辭職信。該助理透露，何致宏自今年1月底病情反覆，現身辦事處的時間亦開始減少。何於立法會通過宣誓條例草案當日已清拆區內懸掛的橫額，辦事處亦已停止開放，並拆卸辦事處上的招牌。

何致宏於草案通過前，已表明不擬宣誓，將會辭任。

▼逾30名民主派因不同理由辭任區議員▼