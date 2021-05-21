中西區議員何致宏辭任區議員　5月27日生效

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-21 21:18

將區議員納入宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》今日（21日）正式刊憲及生效，再有民主派區議員辭任。 中西區區議員何致宏今日在facebook上公布，將會辭任區議員，正式的離職日期為5月27日，而辦事處已於日前結束。昨日何致宏助理亦向《立場新聞》透露，何「好大可能」辭職，並指民主派初選案加劇抑鬰症病情，令他難以繼續跟進地區工作。

中西區區議員何致宏今日在facebook上公布，將會辭任區議員。（fb專頁圖片）

何致宏指，由大學時期開始擔任鄭麗琼議員的兼職助理，其後曾於單仲偕、胡志偉、許智峯的辦事處工作，至今已有六年時間。何致宏感慨，六年過去，香港的一切已變得不一樣，許智峯流亡海外、其餘二人正於牢獄之中，縱使他們有時的立場和取向可能未能滿足所有同路人的期望，「但以我所認識的他們，他們絕對是一等一『好人』，所下的決定都是為香港福𧘲出發」。

何致宏回顧他的社區服務生涯，4年間，由水街區社區主任，開始深耕細作之路，亦開始體會到中西區議會主席鄭麗琼所說，政治工作是「對人歡笑，背人垂淚」。何補充，最初擔任社區主任時仍有正職，但只以工餘時間服務社區，必然會和全職的建制議員比下去，因此後來辭去工作，全職服務街坊。雖說是「全職」，但實際上是沒有人工，可幸期間有有心人申出援手，亦有人介紹兼職，算是苦苦撐過這段日子。

何致宏指，現時環境下進行政治工作需要承受極大壓力，並透露自己患上情緒病，需要暫時離場。認為未能完成任期對是一大遺憾，有負街坊所望，但也希望各位能夠諒解，感謝街坊、戰友一直以來的支持。