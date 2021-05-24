盧文端：支聯會六四集會違國安法必須禁　陳曼琪稱自行參與亦犯法

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-24 14:16

六四事件32周年在即，政界關注在《港區國安法》下，支聯會能否在維園舉行六四集會。繼日前撰文呼籲泛民與支聯會切割，全國僑聯副主席盧文端今日（24日）再撰文，指本港已踏入國安法年代，過去可做的事不等於能繼續「照辦煮碗」。 盧文端認為，支聯會組織要求「結束一黨專政」的活動屬反共，即使非從政人士亦不可組織參與，否則會面對法律責任。他稱，有泛民人士去年參加六四晚會未經批准集結罪成承擔刑責，就是一個警號。

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盧文端今日在《明報》撰文，指不時有人提出為何過去可以辦六四集會，但現在不行？他解釋，因為國安法已經在香港實施，《憲法》列明中國共產黨領導是國家根本制度、社會主義最本質的特徵，而支聯會組織要求舉辦「結束一黨專政」的「六四」集會遊行，屬危害國家安全的違法行為，屬必須禁止之列。

他指，警方過去對於支聯會舉行「六四」集會遊行，多是「例行公事」發出不反對通知書，「但在國安法已經實施的今天，警方還能夠像過去那樣批准支聯會公開組織舉辦反共活動嗎？」

盧文端認為，支聯會的綱領直接觸犯國安法有關「顛覆國家政權罪」的規定，有輿論更要求特區執法機構將支聯會明確定性為違反國安法的「顛覆性組織」，採取執法行動，予以取締，反問如果支聯會的反共活動還能夠大行其道，「香港國安法的權威何在？還談何全面落實國安法？

全國僑聯副主席盧文端。（資料圖片）

盧文端：勿「以身試法」 否則要面對承擔刑責

至於泛民的非從政人士是否可以組織參與支聯會反共活動，盧文端指當然不行，並以前年「10.1」遊行案與去年六四晚會未經批准集結案為例，指泛民人士大都認為自己是行使公民權利的自由，不會被追究法律責任，以為即使起訴罪成也只會被判罰款一類的處罰，但最終需要承擔被判監的刑責，惟最近法庭的判決顯示，非法組織、參與及煽惑他人參與未經批准的集結，需承擔被判監的刑責。



他強調，在國安法已實施的今天，泛民如果仍抱「以身試法」的心態，組織參與支聯會的反共活動，就必須有面對承擔刑責的準備。

此外，港區人大代表陳曼琪接受《星島》訪問時稱，若支聯會今年不獲警方批准在維園舉行六四燭光晚會，巿民自行往維園參與六四，抑或在網絡世界呼籲其他人參與，都有可能違法，包括未經批准集結罪、公眾地方妨擾罪，甚至暴動等罪。