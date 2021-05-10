盧文端：支聯會「結束專政」違國安法　促泛民盡快切割免斷參選路

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-10 13:04

今年是六四事件32周年，堅持「五大綱領」的支聯會近月被捲進政治風眼，政圈關注組織會否涉違《港區國安法》。全國僑聯副主席盧文端撰文指，支聯會組織要求「結束一黨專政」的反共活動，屬於危害國家安全的違法行為，不僅違反國家憲法，而且直接觸犯國安法有關「顛覆國家政權罪」的法律規定。 盧文端指，泛民從政者須與支聯會切割，不僅不可參加支聯會反共活動，而且那些已經加入支聯會的泛民成員，也應盡快退出，否則資格審查委員會必須依法辦事，取消其參選資格。

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稱即使無疫情 警方難再批准六四集會

盧文端今日在《明報》撰文指，支聯會每年舉辦要求「結束一黨專政」的所謂「六四」集會遊行、燭光晚會，在《港區國安法》下，已經屬於危害國家安全的違法行為。他指，即使沒有疫情問題，警方也不可能再像過去那樣「例行批准」支聯會的反共集會活動。

他引述資料指，截至2020年11月3日，支聯會有207個會員團體，過去這些泛民成員是支聯會反共活動的主要組織參與者，但今天香港已進入國安法年代，新選舉制度對從政者有新規範要求，強調泛民從政者不能像過去那樣「照辦煮碗」，例行參與支聯會的反共活動。

全國僑聯副主席盧文端。（資料圖片／盧翊銘攝）

與支聯會有實質聯繫議員 或因違反誓言而被DQ

盧文端強調，任何人與支聯會有實質聯繫，包括身為支聯會及其會員團體的成員，或參與支聯會組織的反共活動，都是屬於不尊重中國共產黨領導的國家基本制度的行為，都不符合愛國者的標準，都不能容許參選或者擔任公職；已經進入建制擔任議員者，也有可能因為違反誓言而被取消資格。

在立法會選舉改制後，盧文端認為，新的選舉制度已為泛民預留參政空間，其中功能組別中的一些個人票組別，差不多是泛民囊中物；分區直選20席中的一半10個議席，「也可以說是專門為泛民預留的席位」。但他強調，參選人必須符合「愛國者」的底線標準，泛民從政人士若參加支聯會的組織及活動，就是反中亂港的行為，有違「愛國者」標準。

盧文端在文末稱，新設立的資格審查委員會必然會嚴格審查所有參選人，在國安法實施後，若泛民人士繼續從事反共活動，就等於是「頂風犯案」，故他奉勸泛民從政人士，不僅不要參加支聯會組織的反共活動，還應盡快退出支聯會組織，「以免斷送政治前途，到時悔之晚矣」。