紫荊黨撰文倡改革行會組織　賦權行會成員常態化協調政策局

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-24 20:13

紫荊黨在《香港01》以《行政會議宜掌握實權》為題發表文章，建議政府精簡行政會議組織，賦予行政會議以實際權力，包括核心成員負責常態化協調相關政策局管理專門事務，令行政會議真正成為特首施政的得力助手。 該黨認為，改革行政會議並賦予實權，深化拓展其輔助特首施政格局，有望充份調動各政策局的協同性，凝聚強大的統籌聯動能力，發揮行政會議在推進香港治理體系和治理能力現代化中的積極作用。

行政會議宜掌握實權 - 紫荊黨觀點

紫荊黨主席李山（中）、總裁黃秋智（右）及執行委員伍俊飛（左）（鄭子峰攝）

紫荊黨在文章指出，行政會議體現了香港政權組織形式的行政主導原則，是香港特區政治體制的重要環節，但令人遺憾的是，行政會議至今尚未發揮其應有的潛力和優勢，認為行政主導不應該是特首的「獨角戲」，應可成為特首指揮行政會議演出的合奏曲。

紫荊黨認為，各方對《基本法》有關行政會議的內容解讀存在諸多偏差，變相限制行政會議的功能，實際上弱化了特首應有的權力，該黨認為問題癥結在於對《基本法》54條中「協助」二字的理解過於狹隘，「幾乎把行政會議等同於可有可無的諮詢機構」。

該黨建議政府精簡行政會議組織，賦予行政會議以實際權力，包括核心成員負責常態化協調相關政策局管理專門事務，令行政會議真正成為特首施政的得力助手。該黨認為，做法能吸納有魄力的人士進入體制，把特首從日常事務中解放出來，提高特首的威信，提升政府行政效率，實現各部門固定協同管治機制，又認為這一改革可以借鑒英國內閣制的法理和實際運作。