鍾錦麟還押辭西貢區議會主席　長勝將軍周賢明接任：冀並肩同行

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-25 15:07

鍾錦麟因民主派「35+」初選案還押至今，他早前辭任西貢區議會主席一職。西貢區議會今早（25日）召開特別會議補選主席，副主席周賢明在無人競爭下自動當選。 他指今次選舉不是一次開心的選舉，「大家知我平日鍾意企後面，但今次都要行前，因為側邊嗰個冧低咗，希望大家扶住我，我哋大家一起並肩同行」，又形容鍾錦麟是同事心中「永遠的議長」。

前西貢區議會主席鍾錦麟因民主派「35+」初選案還押至今，他早前辭任主席一職。（資料圖片/梁鵬威攝）

周賢明自1991年起當選西貢區議員，連續當選8次，成為連續在任時間最長的西貢區區議員，有「長勝將軍」之稱。

區議會秘書處在會上表示，由於只接獲周賢明一位競選主席，故宣布周賢明直接當選。專業動力張展鵬隨即表示，突然加插會議選主席太過急忙，程序上未見合適，加上本屆區議員主席原定協議任期兩年，問及周賢明會否決定擔任主席任期至今年12月31日，及後再作處理。

周賢明當選後即簽信件辭任副主席，他稱這次不是開心的選舉，自己亦不如部分前議員所說「恨咗（做主席）好耐」，強調如果「恨咗好耐就唔需要咁多考慮同爭扎」。他指不少同事遇到困難，更甚是「落難」，其心願只是冀令市民支持的每位議員能夠在任，「大家知我平日鍾意企後面，但今次都要行前，因為側邊嗰個冧低咗，希望大家扶住我，我哋大家一起並肩同行。」

副主席周賢明在無人競爭下自動當選，他當選後隨即辭任副主席一職，並指這次選舉不是一次開心的選舉。（周賢明facebook）

本周五召開特別會議選副主席

周賢明認為，主席一職如大學班代表一樣，負責「約會」等工作，協助大家開會。他承諾其任期只會到今年年底，這是個人想法和承諾，並非條例要求，希望屆時再與其他議員了解和溝通，協商職位安排。

由於周賢明辭任副主席，副主席一職懸空需要補選，秘書處認為議員要有合理的提名時間，建議下月初開會。惟有議員提議本周五進行，獲周賢明同意，最終過半數人表決同意周五上午召開特別會議，選出副主席一職。