35+初選案｜鍾錦麟辭任西貢區議員、區會主席：我都會堅強撐過去

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-10 22:09

因初選案被還押的西貢區議會主席鍾錦麟在社交網頁宣布，決定辭去西貢區議員及西貢區議會主席的職務，對於自己未能完成本屆任期，感到萬分愧疚。鍾錦麟提到自己在獄中負責貼信封的工作，信封左下角寫上「服務市民」的政府口號，形容這四個字正正提醒他多年來的初衷，即使自己身陷囹圄，也可以換個方式「服務市民」。

獄中負責貼信封 因信封左下角寫上「服務市民」四字

鍾錦麟表示，自己仍在還押當中，相信仍有相當一段時間未能為市民服務，遂決定由明天（11日）起辭去區議員及區議會主席職務。他表示，自從被控以來，收到不少街坊的問候和來信，提到自己在獄中負責貼信封的工作，信封左下角寫上「服務市民」的政府口號，形容這四個字正正提醒他多年來的初衷，即使自己身陷囹圄，也可以換個方式「服務市民」，「我在此承諾大家，只要有『服務市民』的機會和盼望，我都會堅強撐過去。」

鍾錦麟感謝欣英選區街坊過去十年的支持，冀支持者「守護良知、燃點希望」、後會有期。

鍾錦麟12歲開始為當時民主黨的范國威擔任義工，范當時為他開設「勁爆青年義工團」，形容對方是他的「長期合作夥伴」。2011年，鍾錦麟代表新同盟首次出戰區選，取得2,221票當選西貢區議員，並於2015年及2019年以高票連任。鍾錦麟在初選期間，擔任民主動力副召集人，被指有份組織初選，被控串謀顛覆國家政權罪。