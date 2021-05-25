港台刪《議事論事》六四長跑片　李百全：涉違反編輯機制或需賠償

撰文： 彭焯煒 林劍 最後更新日期： 2021-05-25 17:48

廣播處長李百全上任後，多個節目懷疑被抽起或刪改內容。李百全今日（25日）出席立法會資訊科技及廣播事務委員會會議，回應《香港電台的管治及管理檢討報告》內容。 李百全指，「編輯自主」從來是指編輯方面的自主，而非指個別製作人員，他對所有編輯決定負有最終責任，否認港台編輯委員會做法「一言堂」。他又指，對於一些員工「惡意的洩露」，會根據政府既定的機制處理。

否認管理層「一言堂」 稱只有3個節目臨時抽起

李百全指，「多元」、「持平」一向是他們的宗旨，自其3月1日上任後，港台已在3月中成立編輯委員會，執行新的編審機制。委員會主席、建制派何君堯讚揚指：「處長你都幾高效，我對你有期望。」

新民黨容海恩關注到，處長如何處理和同事的溝通，讓同事明白新編審機制的改革。李百全表示，和同事的雙向溝通是重要的，否認編輯委員會事事「一言堂」的說法，稱有很多討論、會透過不同層級同事向前線人員解釋。他指，真正「臨門一腳」才抽起的節目只有3個，包括《香港故事》、《議事論事》及《鏗鏘集》，都是在編輯委員會機制引入前已拍好，主因是不持平，其餘節目只是「微調」。

對於上周五播出的一集《議事論事》，末段加插播放六四長跑的片段，李百全，當中一節為製作團隊在未經編委會審視下自行加入，由於偏離編輯管理機制，因此在節目上架後作出剪輯。他指將嚴肅調查及跟進，並指若需作出進一步行動，亦會按照公務員懲處機制處理，若涉嫌不適當運用公帑，會按照《公共財政條例》處理，負責人士需依法向政府作出賠償；完成調查前，節目會交由外判團隊負責製作。

邱騰華（左）與港台高層出席立法會。（李澤彤攝）

被問到編輯自主的問題，李百全指：「港台係編輯自主，但唔係個別製作人員單位嘅編輯自主，係港台嘅編輯自主。」他指，根據港台約章，處長是港台的總編輯，對任何編輯決定負有最終責任，又指現時的編審機制和3個月前都不同，大家都要適應，但強調這種處理方式在任何傳媒都存在。

民建聯陳恒鑌提到，引入新編審機制後，有製作人員公開批評高層一些決定「有權用盡」、「大石壓死蟹」等等，認為有前線人員「不清楚自己權責」，問到管理層有沒有方法處理、糾正和澄清等，以及會否作懲處。李百全回應指，絕大部分同事都配合管理層的政策，又指：「對於一啲『惡意洩露』，或者一啲唔係全然事實嘅洩露，我哋會根據政府既定嘅機制去處理。」

港台大樓殘舊 陳健波關注可否原址翻新

保險界議員陳健波關注，港台大樓十分殘舊，更出現漏水情況，關注可否在原址進行翻新。李百全回應說，港台每年會用2,000多萬元進行設施維修，而由於大樓地方較細，港台有在外租用寫字樓辦公及廠房製作節目。

商務及經濟發展局局長邱騰華說，政府有提供足夠資源讓港台日常運作，強調不會有不公平做法，又提到政府曾提出方案翻新港台大廈，但卻不獲立法會財委會通過，政府會再作檢視，但承認並不容易。

民建聯葛珮帆關注，港台內有否公務員因拒絕簽署宣誓聲明而離職。李百全回應指，港台有極少數公務員員工因拒簽聲明而離職，稍後亦會安排合約公務員簽署宣誓聲明。

李百全：烽煙節目沒有篩選來電聽眾

自由黨議員邵家輝則關注，有不少市民投訴在致電電台烽煙節目（Phone-in）時，有某些立場的市民很多時候未能打通電話，懷疑節目有篩選意見，李百全強調，烽煙節目絕對沒有篩選，邱騰華亦重申，所有節目一定是公正持平，若市民有懷疑及不滿，可向通訊事務管理局投訴，而港台亦有內部工作守則，反映通訊局的要求。

李百全在會上指出，港台早前以合約形式聘請處長顧問，將會協助建立清晰及高透明度的編輯政策及流程，以及完善處理投訴機制。他又希望在恢復通關後，港台可與內地電台及電視台加強交流，並合作製作節目。

李百全在會後被傳媒多番追問有關《鏗鏘集》其中一集部分內容，被港台管理層送往律政司研究有否觸犯《國歌法》一事，但他未有作任何回應。