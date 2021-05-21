曾鈺成解構港台《議事論事》被抽起之謎　透露所有人收同一訊息

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-21 21:08

原定3月11日播放的一集《議事論事》臨時被抽起，港台至今未有作出評論。有份主持《議事論事》的前立法會主席曾鈺成，聯同當日節目受訪的行會成員、資深大律師湯家驊在網上節目，談及港台《議事論事》被抽起之謎。

曾鈺成指，他主持的部份訪問了李華明、袁彌昌等，應是「非常溫和」的政治人物，湯家驊問，是否要政府要「趕盡殺絕，向所有民主派來個下馬威」，曾鈺成回應指「如果是，做法非常不明智」，但強調自己不知被抽起的原因，事件至今仍是一個謎。

曾鈺成表示，當時接獲港台《議事論事》的監製通知，該集節目被抽起，但強調與曾主持的部份無關。曾鈺成笑言，一向就有建制派人士認為他「不可靠」，甚至認為他不是愛國者，因此節目抽起一事變成他的罪狀，直至一位相熟的港台記者告知，原來所有出席該集節目的嘉賓均接獲同一訊息，指節目抽起「與你無關」，因此沒有人知道節目被抽起的原因。

前立法會議員、自由黨榮譽主席田北俊亦是該集節目嘉賓。（資料圖片）

曾鈺成補充，得悉前立法會議員、自由黨榮譽主席田北俊亦是該集節目嘉賓，開玩笑稱「你肯定說了甚麼連累我們的部份被抽起」，田北俊回應指訪問時非常小心，肯定沒有「講錯嘢」，因此至今節目被抽起一事仍然是個謎。