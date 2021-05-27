民主黨中委通過　設內地政制事務委員會　暫逾10名委員｜政圈風聲

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-27 07:00

民主黨中委早前通過籌組「內地及政制事務專責委員會」，由副主席梁翊婷及中委蘇逸恒負責籌組工作，冀增加與內地相關的政治分析及論述工作，加強對政治局勢的研判能力。據了解，中委會昨（25日）召開會議，在無反對下正式通過設立委員會。

據悉，該黨前立法會議員涂謹申、鄺俊宇及元老張文光，暫時會以顧問形式參與。（資料圖片）

張文光、涂謹申暫擬任顧問

據了解，專責委員會隸屬中委會，同時於專責委員會之下設「國事及論述小組」。據悉委員會暫有11名成員，部分為政治領袖計劃成員，包括油尖旺區議員曾自鳴、深水埗區議員鄒穎恒及東區區議員周卓奇等。另外，該黨前立法會議員涂謹申、鄺俊宇及元老張文光，暫定會以類似顧問形式參與委員會事務，實際細節和參與方式將再商討落實。

有中委認為，設立委員會具重要性，就相關工作已設初步框架，強調會與黨員作徹底溝通。據了解，有中委在會議上就設專責委員會提出質詢，辯論近3小時，有委員關注成立委員會的程序問題，中委會最終無反對下通過正式設立委員會。

中委會25日召開會議，會上正式通過設立內地政制事務委員會。（資料圖/梁鵬威攝）

冀設委員會加強研判中央方針

民主黨中委莊榮輝日前接受查詢時指，大方向支持設委員會，認為外界毋須太多揣測，強調委員會與參選無關，「不要覺得行這步，就會行第四、五、六、七步」，認為設立小組研究內地事件及政策不是壞事。莊榮輝又指，民主黨過往亦設有黨校，邀請「夫子」劉銳紹、程翔等熟悉內地人士分享意見，認為除非該委員會有其他功能，或與其他小組職能重疊，否則原則上支持。

今年3月，民主黨中委會通過籌組「內地及政制事務專責委員會」，蘇逸恒當時接受查詢時指出，專責委員會有多項工作範疇和目標，包括加強對中央對港政策的分析和研判。