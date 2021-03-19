民主黨籌組「內地及政制事務專責委員會」　加強掌握中央治港方針

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-19 07:00

本港政治形勢北風肅殺，隨著民主派初選47人案及人大修改本港選舉制度，民主派參政空間大幅萎縮，各政黨及組織謀求出路，應對這場政治寒冬。據了解，民主黨中委會通過成立「內地及政制事務專責委員會」，由副主席梁翊婷及中委蘇逸恒負責籌組工作，冀增加與內地相關的政治分析及論述工作，加強對政治局勢的研判能力。 蘇逸恒接受《香港01》查詢時指，委員會正處於籌組階段，期望委員會能夠盡快組成。他解釋，內地近年對本港政策作出多次重大調整，民主派因未能掌握全面資訊，應對新轉變的速度相對緩慢。他認為，民主派須做好準備，應對隨時出現的政策轉變和調整，同時盼在當前有限空間下，為民主運動尋求最大出路。

梁翊婷、蘇逸恒負責籌組

綜合各方消息，民主黨中委會於日前（17日）通過成立「內地及政制事務專責委員會」，由副主席梁翊婷及中委蘇逸恒負責籌組工作，專責委員會隸屬中委會，同時於專責委員會之下設「國事及論述小組」。委員會料由七人組成，成員上限為十人，主要為參與「政治領袖計劃」的黨員和中委。

有知情人士解釋，民主黨過往一直設「國事及論述小組」，惟過去數年工作不算太多，坦言該黨內部過往相當忽視內地事務。該人續指，民主黨在本港積極投入民主運動、民生政策等工作，對外亦成立了國際事務委員會，由劉慧卿擔任主席，主要負責與各國領事作正式會面及分析國際形勢，認為該黨亦應另籌組一個委員會，應對、分析與香港有關的內地事務，在當前的政治形勢下，尋求推展民主運動和工作的空間。該人指，委員會所作政治形勢分析和研判，會交予黨內部和黨友，讓該黨在作各種政治決定時參考，例如考慮是否繼續參選等。

蘇逸恒指，根據《基本法》仍規定香港要循序漸進達致普選，因此民主派須做好準備，應對隨時出現的政策轉變和調整，（蘇逸恒facebook）

民主派未能掌全面資訊 應對新轉變速度慢

蘇逸恒接受查詢時指出，專責委員會目前有多項工作範疇和目標。他指，專責委員會加強對中央對港政策的分析和研判，「委員會會做多啲分析、研判工作，掌握更全面資訊，啲人大代表、政協講咁多嘢，我哋都要思考接收邊一啲資訊。」他又指出，內地近年對本港政策作出多次重大調整，例如近期修改選舉制度，民主派過往因未能掌握全面資訊，應對新轉變的速度相對緩慢。

蘇認為，即使北京現在大規模壓縮本港政治空間，但根據《基本法》仍然規定香港要循序漸進達致普選，因此民主派須做好準備，應對隨時出現的政策轉變和調整，盼在當前有限空間下，為民主運動尋求最大出路，「如果我哋選擇繼續留低，就要諗點樣有咩方法，可以喺有限空間尋求最大出路」。

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不排除任何溝通渠道 包括與內地官員會面

此外，專責委員會將會主動積極與不同人士進行溝通和了解，例如與一些了解內地和香港政制或形勢的學者會面。至於會否與內地官員會面，蘇笑言：「官員都未必會肯見我哋」，強調不應排除任何溝通渠道。