路透社：李家超去信滙豐、花旗　警告處理黎智英戶口交易可囚七年

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-27 14:11

保安局早前引用《國安法》，宣布凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的71.26%壹傳媒股份，及其所擁有的3間私人公司於本地銀行帳戶內的財產。壹傳媒昨天（27日）發出公告，列明除了獲得保安局局長的許可授權外，黎智英不得直接或間接處理該通知指明的罪行相關財產。 《路透社》今天（27日）報道指，保安局局長李家超去信滙豐銀行及花旗銀行，指若銀行在未獲保安局局長授權許可下，處理黎智英名下的資產，最高可監禁七年及罰款。 《香港01》正就事件向保安局查詢。

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銀行家指國家安全機制 首延伸至銀行界精英階層

《路透》在報道中提到，李家超早前去信正服刑的黎智英，指除了根據保安局局長批予的特許授權外，任何人不得直接或間接處理該財產，信中提及黎智英名下的七個銀行戶口，與三間在英屬處女群島註冊的公司有關。

報道又指出，李家超同時去信滙豐銀行及花旗銀行，指示除了不得直接或間接處理黎智英財產，亦不能以抵押品等方式轉入或轉出香港。保安局回應《路透》查詢時指，案件的法律程序正進行中，不適宜披露行動細節。

《路透》亦訪問了黎智英的金融顧問，指顧問本身正諮詢銀行家和律師的意見，了解有何方法挑戰政府凍結黎智英財產的決定，及政府的決定對黎智英離岸資產的影響。

有資深銀行家向《路透》表示，政府凍結黎智英資產的決定，意味國家安全機制已延伸本港銀行系統內的精英階層，財務管理人和銀行客戶所面對風險亦因事件曝露出來。亦有金融顧問指出，有民主派人士本身或計劃將離岸資產轉移回本港，支援《蘋果日報》的運作，惟保安局的舉動或令他們卻步。

壹傳媒（0282）上周一（17日）起停牌，今日復牌，股價即見倍升，高開141.18%。