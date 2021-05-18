凍結黎智英財產　林鄭指違法必究：更鞏固香港金融中心地位

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-18 13:46

保安局局長李家超早前以國安法條文，批准凍結壹傳媒創辦人黎智英財產。特首林鄭月娥今日（18日）回應事件時，強調港府在維護國家安全方面依法辦事，「執法必嚴，違法必究」。 林鄭又指，留意到有西方媒體藉事件攻撃香港國際金融中心地位，強調認為地位不受影響，更希望藉此表明無人可以利用香港金融體系危害國家安全，鞏固香港的國金中心地位。

林鄭強調港府在維護國家安全方面依法辦事，「執法必嚴，違法必究」。（盧翊銘攝）

有記者問及，保安局早前凍結黎智英部分財產，問林鄭月娥有何評價，以及認為會否影響香港國際金融中心地位。

林鄭回應指，黎智英財產的案件已進入司法程序，她不便多言。不過，她強調港府在維護國家安全方面依法辦事，「執法必嚴，違法必究」。她表示，既然國安法第43條賦予警務處國家安全處，可以凍結有合理理由懷疑涉及危害國安罪行財產，保安局局長有合理懷疑有關，就能按法律採取適當行動。她強調，港府在維護國家安全的行動非常認真、嚴謹，因為問題涉及國家安全、牽涉14億人民安全，所以執法機構一定會依法辦事。

林鄭表示，留意到有西方媒體藉事件攻撃香港國際金融中心地位，強調事件不單不會影響或削弱此地位，更希望能鞏固到香港的國金中心地位，因為事件表明，無人可以利用香港的金融體系進行危害國家安全或政治性的行為，危害國家安全或香港安全。