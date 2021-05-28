政府刊憲9區會議席懸空　梁耀忠因「8.18」集會案罪成失議席

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-28 12:11

街工前立法會議員梁耀忠因參與前年「8.18」集會，被法院早前裁定非法集結罪成，判囚8個月、緩刑1年。政府今天（28日）刊憲，根據《區議會條例》（第547章）第26(c)條，梁耀忠的議員席位由2021年2月27日起懸空。

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張可森因初選案被還押 其議席於本月11日起懸空

梁耀忠被判罪成後發表公開信，指因參與前年8月18日反修例「流水式集會」，被法庭判囚8個月，緩刑一年，由於判囚超過3個月，其區議會議席將被褫奪，36年議會生涯將會結束。他說議席雖可被褫奪，但「36年的理想和堅持卻沒有人可以褫奪」，又指自己參與創立「街工」，多年來服務街坊、工友、弱勢社群和基層市民，為香港民主體制盡過綿力，對於過去付出的努力和經歷，絕不感到後悔。

因參與民主派初選被還押的張可森早前辭去屯門區議員職務，政府刊憲屯門區議會新墟選區議席於5月11日起懸空。

張可森（余俊亮攝／資料圖片）

政府共刊憲9區議會議席懸空

另外，元朗區議會十八鄉西選區司徒博文、屯門區議會掃管笏選區馬旗、北區區議會欣盛選區林淑菁、葵青區議會葵涌邨南選區黃潤達、深水埗區議會美孚南選區周琬雯、觀塘區議會康樂選區陳嘉言、大埔區議會康樂園選區姚躍生早前先後請辭，政府刊憲上述議席懸空。