信和送出凱滙單位「谷針」　積極配合政府政策　喜帖街重建最經典

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-28 22:29

信和置業集團今日（28日）宣佈，為響應政府的接種疫苗計劃，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業 （0127），擬共同送出一個觀塘凱滙一房單位作為抽獎活動終極大獎。「安樂窩」向來是香港人的一大人生目標，抽獎消息一出毫無疑問成為社會焦點。 全國政協委員、信和集團主席黃志祥，以及其兒子、信和集團副主席黃永光，一直高調支持政府，成為政府及商界之間的溝通橋樑，在部份政策例如古蹟保育，更為政府「踢前鋒」。

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多次參與市區重建 舊大澳警署活化成一時佳話

信和集團並不是最大型發展商，本身土地儲備來源主要是參與市區重建、投地或是投標港鐵（0066）項目，特別是市區重建方面，與政府合作可謂水乳交融。當中最為人熟悉的，就是聯同市建局將「囍帖街」利東街大翻身。

2004年，市建局計劃將利東街一帶重建成綜合發展區，並有意保留當地喜帖印刷的傳統元素。2009年，信和與合和實業合作，投得該重建計劃，2013年將項目命名為喜滙，共有4幢住宅，2015年落成。物業基座的商場名字沿用「利東街」，重新招攬原利東街囍帖店舖進駐。

2007年中環皇后碼頭事件後，政府聚焦香港古蹟保育。翌年黃永光就成立「香港歷史文物保育建設」，參與本港多項活化古蹟，當中最矚目的是活化建於1902年的舊大澳警署。

舊大澳警署是發展局2008年首批納入活化歷史建築夥伴計劃的物業，「香港歷史文物保育建設」將它變成大澳文物酒店，並在2010年被古蹟辦評為二級歷史建築，成為一時佳話。

而剛巧，2008年時任發展局局長，即為現任行政長官林鄭月娥。

2017年林鄭競選班底 黃志祥曾讚她「係最好的」

信和集團有豐富參與市區發展及文物保育的經驗，與曾任發展局局長的林鄭月娥關係愈來愈好，黃志祥、黃永光更出錢出力支持林鄭的政治工程。

2017年林鄭月娥參選特首，黃志祥及黃永光兩父子都是林鄭競選班底成員，黃志祥擔當資深顧問、黃永光則為競選辦副主任。黃志祥更曾經豎起大拇指，大讚林鄭「佢係最好的」，揚言支持林鄭連任多一屆。當年1月，有傳媒報道黃永光在家中設飯局，宴請城中商界人士，為林鄭月娥參選特首拉票，林鄭及其選舉團隊席間向各人講述對香港願景，有份出席的盛智文證實報道真確。

2019年初，台灣吹起「韓風」，時任高雄市市長韓國瑜氣勢如虹，大有威脅民進黨執政之勢。韓國瑜當年3月訪港時，就曾與鴻海集團董事長郭台銘一起拜訪黃志祥，討論香港與高雄的經貿往來，是韓國瑜少數公開會面行程的香港商界人物。

而在2019年的反修例風波中，黃志祥及黃永光多次公開發表支持政府的言論。兩人出席撐警大會自拍留念，又親自清理堵路的雜物。除了行動外，黃永光亦曾發表文章，批評示威者以暴力破壞香港人的日常生活，擾亂香港的工商業和投資、營商環境。

積極配合防疫工作 鼓勵市民及員工接種疫苗

疫情爆發以來，信和積極配合政府的防疫工作，除了今日宣布送出觀塘凱滙單位，以鼓勵市民接種疫苗外，黃志祥與家人早前已接種疫苗，而黃永光更早於3月時已經注射科興疫苗。

此外，為鼓勵市民及員工接種疫苗，信和集團批准員工申請休假以接種疫苗，而員工完成接種兩劑疫苗後，可獲得額外兩天有薪假期。

信和旗下3個商場，分別為屯門市廣場、奧海城及荃新天地，亦推出「齊心抗疫感謝賞」活動，商場會員只要在上述商場的禮賓處出示紙本針卡或電子針卡的新冠疫苗接種紀錄，即可免費換領20元現金券或飲品券。