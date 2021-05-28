打疫苗抽豪宅凱滙｜抽獎千萬元單位曝光　3座極高層　眺望飛鵝山

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-28 22:22

信和集團旗下的「黃廷方慈善基金」和華人置業今（28日）宣布，為響應政府接種疫苗的呼籲，捐出觀塘重建項目、豪宅凱滙一個價值1,080萬元的一房單位，予完成疫苗接種的市民大抽獎。市建局隨即表示，凱滙二期一個一房單位即日起停止出售，基金會和華置負責和承擔一切所需支出，包括按照價單列明的售價及相關條款，支付購買該單位的費用。 該樓盤一手住宅物業銷售資訊網晚上更新資料，即日起暫停出售凱滙二期內3座47D單位，消息指該單位正是今次大抽獎的終極大獎。單位極高層（最高52樓），具獨立廚廁及露台，景觀開揚，眺望飛鵝山，可謂「麻雀雖少，五臟俱全」。

市建局公布即日起停售一個一房單位

市建局傍晚表示，會暫停出售凱滙二期其中一個一房單位，預留作疫苗接種計劃的推廣活動，有關活動由華人置業及「黃廷方慈善基金」會負責和承擔一切所需支出，包括按照價單列明的售價及相關條款，支付購買該單位的費用。

翻查一手住宅物業銷售資訊網晚上更新資料，顯示3座47D今日起停售，該單位實用面積為449平方呎，是今次大抽獎的終極大獎。該單位是同座第二細的單位，較最細的G室大69呎。

第3座樓高52層，47樓已屬極高層，此座數面向物華街，正面望向一系列舊式唐樓，物華街亦有多個巴士及小巴站，車來人往，相信會比較嘈吵，不過終極大獎位於高層，嘈音影響未必很大。雖然面向西北偏北，未能有冬暖夏涼優勢，但屬高層，景觀開揚，眺望飛鵝山一帶。

翻閱售樓書間隔，47D單位有獨立廚房和廁所，廁所內有浴缸，與坐廁尚算分離，另外還有一間睡房、客廳和小露台，間隔四正，沒有三尖八角。

▼凱滙一期第2座18樓D室示範單位▼

凱滙為觀塘市中心重建計劃第二、三發展區項目，座落在觀塘協和街33號，靠近港鐵站及大型商場APM，由信和集團和華人置業共和發展，前者佔90%權益，後者僅佔10%。凱滙第二期有兩幢住宅大廈，分別是樓高52層的第3座，以及樓高49層的第5座，合共提供974伙分層住宅。

▼2018年12月信和公開凱滙示範單位▼

+ 6 + 6 + 6

二期平均呎價$22638

凱滙第一期2018年開售，首批205伙的平均折實呎價17,388元，是當時市區最平呎價新盤，不過第二期的售價則疫市大反彈，二期在今年4月30日推售，折實平均呎價22,638元，較一期貴三成。發展商指新推單位輕微加價，部分單位的加幅反映單位所處樓層較高、可享更佳景觀等。