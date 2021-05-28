35+初選案｜范國威日前宣布退出政壇　消息指范議辦已退出支聯會

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-28 21:17

47名因組織或參與初選的民主派人士將於下周一（31日）再提堂，一手創立新民主同盟的前立法會議員范國威日前宣布退黨，並退出政壇，不會發揮其政治影響力。據悉，范國威早前去信支聯會，交代「范國威議員辦事處」退出支聯會的決定，不再為該會的會員團體。 消息人士指出，范國威退出政壇、退黨及退出支聯會的決定，相信有助他日後再向法院申請保釋。

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范表明盼陪伴太太及女兒 照顧長期病患家人

被控串謀顛覆國家政權、至今被還柙已三個月的前范國威日前宣布退出新民主同盟，並正式退出香港政壇，不會再發揮政治影響力及參與各級選舉，表明只盼在僅餘的日子，陪伴太太及女兒，照顧長期病患的家人。

據悉，范國威早前去信支聯會，交代「范國威議員辦事處」退出支聯會的決定。消息人士指，范國威屬資深民主派人士，1999年已晉身區議員行列，故他早年以議員辦事處的身份參加支聯會。該人士指，范國威退出政壇、退黨及退出支聯會的決定，相信有助他日後再向法院申請保釋。

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馮檢基去信蔡耀昌 指其議辦法理上已不存在

根據支聯會會員團體名單，「馮檢基議員辦事處」早前仍為支聯會會員團體，馮檢基今天（28日）回應傳媒查詢時表示，日前已去信支聯會秘書蔡耀昌，指自己於2016年10月1日起已非議員，故不可能再擁有議員的公職身份，更不可能用議員的名義設立辦事處，任何人包括他本人在內，也不可以使用「馮檢基議員辦事處」的名義，參加任何組織或使用「馮檢基議員辦事處」的名義參與或組織任何活動，故「馮檢基議員辦事處」實質上和法理上，由2016年10月1日開始已不存在。

馮檢基續指，若有人於2016年10月1日或以後，仍公開使用「馮檢基議員辦事處」，是失實和不應該的，故特此去函支聯會，澄清「馮檢基議員辦事處」於2016年10月1日起已不存在。